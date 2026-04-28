Dans une interview accordée au site allemand PCGamesHardware, Robert Hallock, VP et General Manager d'Intel, mentionne explicitement les futures puces Arc G3, vouées aux consoles portables. C'est la première fois qu'un cadre d'Intel confirme publiquement le nom de cette gamme encore mystérieuse. On fait le point.
On sait depuis le CES 2026 qu'elles existent dans les projets d'Intel et qu'elles exploiteront l'architecture Panther Lake, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les nouvelles puces d'Intel vouées aux consoles de jeu portables se sont montrées très discrètes ces derniers mois. Dans une interview accordée à PCGamesHardware, Robert Hallock, VP et General Manager d'Intel, est le premier employé de la firme à mentionner leur nom : « Arc G3 ». Un début, dira-t-on.
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Arc G3, la réponse d'Intel à la toute puissance d'AMD sur les consoles portables
Si ce nom vous est déjà un tant soit peu familier, c'est parce qu'il avait déjà fait l'objet d'une fuite en début d'année. Souvent bien renseigné, VideoCardz avait en effet pressenti cette nomenclature dès le mois de janvier, presque cinq mois, donc, avant qu'elle ne soit confirmée du bout des lèvres par Robert Hallock.
Puisqu'en l'occurrence, l'intéressé ne nous en dit pas tellement plus, expliquant ne pas travailler directement sur cette gamme. Hallock ajoute simplement que les puces mobiles vouées aux PC portables et aux consoles de jeu profitent d'un cycle marketing plus long que celui des processeurs de bureau. Ce qui ne nous renseigne pas du tout sur la nature de ces futures puces G3… dont le lancement avait au départ été pressenti pour le premier trimestre 2026.
Deux références et des cœurs Xe3 sous le capot ?
Aujourd'hui, il se murmure qu'Intel pourrait profiter du Computex, début juin, pour lever enfin le voile sur ces références. En attendant, il faut se contenter des informations que VideoCardz a pu glaner au fil des mois à leur propos.
D'après le site spécialisé, Intel tablerait sur deux références distinctes pour cette gamme. Nous aurions donc à faire, au moins dans un premier temps, à l’Arc G3 et l’Arc G3 Extreme.
Les deux puces embarqueraient l’une comme l’autre un CPU à 14 cœurs (2 P-cores, 8 E-cores, et 4 LP-cores) cadencé à 4,6 GHz sur l'Arc G3, et à 4,7 GHz sur l'Arc G3 Extreme. Le volet graphique serait par contre sensiblement différent d'une référence à l'autre avec 10 cœurs GPU Xe3 (cadencés à 2,2 GHz) pour la variante « classique » ; et 12 cœurs Xe3 (à 2,3 GHz) pour la version « Extreme ».
Dans les deux cas, Intel miserait toutefois sur de la mémoire vive LPDDR5X-8533 intégrée, un peu plus lente que la LPDDR5X-9600 installée sur les puces Panther Lake que nous connaissons déjà, destinées aux PC portables. Cela aura un impact sur les performances en jeu. Reste à savoir à quel point.