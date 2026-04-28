Aujourd'hui, il se murmure qu'Intel pourrait profiter du Computex, début juin, pour lever enfin le voile sur ces références. En attendant, il faut se contenter des informations que VideoCardz a pu glaner au fil des mois à leur propos.

D'après le site spécialisé, Intel tablerait sur deux références distinctes pour cette gamme. Nous aurions donc à faire, au moins dans un premier temps, à l’Arc G3 et l’Arc G3 Extreme.

Les deux puces embarqueraient l’une comme l’autre un CPU à 14 cœurs (2 P-cores, 8 E-cores, et 4 LP-cores) cadencé à 4,6 GHz sur l'Arc G3, et à 4,7 GHz sur l'Arc G3 Extreme. Le volet graphique serait par contre sensiblement différent d'une référence à l'autre avec 10 cœurs GPU Xe3 (cadencés à 2,2 GHz) pour la variante « classique » ; et 12 cœurs Xe3 (à 2,3 GHz) pour la version « Extreme ».

Dans les deux cas, Intel miserait toutefois sur de la mémoire vive LPDDR5X-8533 intégrée, un peu plus lente que la LPDDR5X-9600 installée sur les puces Panther Lake que nous connaissons déjà, destinées aux PC portables. Cela aura un impact sur les performances en jeu. Reste à savoir à quel point.