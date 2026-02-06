Pour mener à bien ce noble projet, l'entreprise devrait annoncer sous peu une nouvelle série de puces conçues spécifiquement pour les consoles portables, les Intel Core G3 (dont le nom n'est pas encore confirmé à ce stade, il a simplement fuité). On apprend néanmoins aujourd'hui sur Weibo , d'un leaker bien informé, que la commercialisation de ces nouveaux APUs ne se déroulerait finalement pas sur le premier trimestre 2026 comme cela avait été supposé au départ, mais plutôt dans le courant du second trimestre.

Pour rappel, ces nouvelles puces Core G3 devraient être positionnées sur le milieu de gamme, avec l'objectif d'abaisser le prix des futures consoles de jeu sous processeurs Intel. Jusqu'à présent, les machines sous puces Meteor Lake et Lunar Lake, lancées notamment par MSI, avaient pour défaut d'être assez coûteuses. Un problème auquel Intel souhaite visiblement s'attaquer.