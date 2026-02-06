Intel prévoit de décliner ses puces Panther Lake sur la prochaine génération de consoles de jeu portables. Ce sera le cas au travers des APUs Core G3, qui n'ont pas encore été annoncés… et qui ont visiblement déjà pris du retard.
Annoncées au CES et lancées rapidement après, les puces Intel Panther Lake se matérialisent pour l'instant surtout sur PC portables et plus marginalement sur PC fixes (mini-PC / PC All-in-One). On sait néanmoins qu'Intel tirera parti de leur puissante partie graphique intégrée pour tenter de gagner des parts de marché sur un autre secteur, celui des consoles de jeu portables, actuellement dominé par les solutions Ryzen Z2 d'AMD, entre autres.
La série Intel Core G3 repoussée au second trimestre ?
Pour mener à bien ce noble projet, l'entreprise devrait annoncer sous peu une nouvelle série de puces conçues spécifiquement pour les consoles portables, les Intel Core G3 (dont le nom n'est pas encore confirmé à ce stade, il a simplement fuité). On apprend néanmoins aujourd'hui sur Weibo , d'un leaker bien informé, que la commercialisation de ces nouveaux APUs ne se déroulerait finalement pas sur le premier trimestre 2026 comme cela avait été supposé au départ, mais plutôt dans le courant du second trimestre.
Pour rappel, ces nouvelles puces Core G3 devraient être positionnées sur le milieu de gamme, avec l'objectif d'abaisser le prix des futures consoles de jeu sous processeurs Intel. Jusqu'à présent, les machines sous puces Meteor Lake et Lunar Lake, lancées notamment par MSI, avaient pour défaut d'être assez coûteuses. Un problème auquel Intel souhaite visiblement s'attaquer.
À quoi s'attendre ?
Au CES, la firme a également indiqué travailler étroitement avec plusieurs figures importantes de ce marché, dans l'espoir d'aboutir au lancement d'un plus grand nombre de consoles portables Intel qu'en 2024-2025. Parmi les noms mentionnés, GPD, MSI, OneXPlayer, Acer ou Microsoft (vraisemblablement sur le plan logiciel seulement).
VideoCardz nous renseigne enfin sur la nature des puces prévues. En l'occurrence, Intel miserait sur deux SoC dans un premier temps, le Core G3 Extreme et le Core G3. Ces deux références partageraient un CPU à 14 cœurs (2P/8E/4LP), couplé à un GPU variant cette fois d'une plateforme à l'autre : Arc B380 à 12 cœurs Xe3 (2,3 GHz) sur le G3 Extreme ; et Arc B360 à 10 cœurs Xe3 (2,2 GHz) sur le G3 « Classique ».
Ces parties GPU, qui n'existent pas encore dans l'écosystème Panther Lake actuel, devraient d'ailleurs être présentées en même temps que ces nouveaux SoC.