Pendant de très nombreuses années, Robert Hallock aura été le monsieur marketing d'AMD. Celui qui prend son bâton de pèlerin pour prêcher la bonne parole et expliquer combien les puces AMD sont les meilleures.

En 2022 cependant, Robert Hallock est débauché par Intel et s'il a peut-être mis un peu de temps à se remettre en selle, le responsable marketing est aujourd'hui parfaitement opérationnel. Il a repris « la route » pour, cette fois, vanter les qualités des puces Intel face à celles du concurrent de toujours.

Ainsi, Robert Hallock est récemment intervenu pour indiquer qu'il comprenait les remarques à propos des changements presque incessants de support processeur chez Intel. Dans la foulée, il avait pris la parole pour annoncer la décision de faire durer la plateforme Raptor Lake et l'hybride DDR4/DDR5, et ce, du fait de la conjoncture actuelle.