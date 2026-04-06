Avec sa possible prise en charge de la DDR4 – tout de même moins onéreuse que la DDR5 – Raptor Lake pourrait durer encore un moment.
Passablement chamboulés dans leurs projets processeurs par la crise qui a fait exploser les prix de la DRAM et de la NAND, AMD et Intel donnent l'impression de vouloir « temporiser ». Des reports à venir ?
L'intérêt d'avoir des solutions DDR4
Alors, bien sûr, Intel envisage l'avenir et nous en parlions pas plus tard qu'aujourd'hui avec les dernières informations autour de la génération Nova Lake laquelle doit débouler en toute fin d'année 2026.
Quand bien même l'avenir serait radieux, il faut aussi vendre des processeurs aujourd'hui et, pour cela, les générations récentes ne sont pas forcément les mieux équipées. Chez AMD, la plateforme AM5 et chez Intel la génération Arrow Lake ne peuvent fonctionner qu'en association à de la mémoire DDR5 dont les tarifs ont passablement augmenté depuis septembre 2025.
C'est vrai, la DDR4 suit un chemin assez similaire, mais l'inflation y est tout de même nettement moins brutale et on peut encore faire quelques emplettes sans avoir à vendre un rein. Dans ce contexte, AMD continue de faire confiance à sa plateforme AM4 et Intel confirme faire de même.
Raptor Lake reste largement d'actualité… chez Intel
Il n'est évidemment pas question d'AM4 chez Intel, mais la génération Raptor Lake, malgré son efficacité énergétique largement perfectible, dispose d'un sérieux atout : elle est compatible DDR5 et DDR4.
À l'occasion d'un entretien avec Club386, entretien relayé par nos confrères de Wccftech, Robert Hallock confirme que Raptor Lake est là et bien là : « Raptor Lake est un élément clé de notre stratégie, je tiens à le préciser […] Il reste très performant, même face à l'arrivée de plusieurs générations de matériel concurrent. Il est donc là pour durer. Je souhaite que chacun comprenne que Raptor Lake continuera d'être largement disponible ».
Le directeur général de la division CPU grand public d'Intel ajoute : « On a également vu des annonces de nouvelles cartes mères compatibles avec la DDR4 et la DDR5 sur Raptor Lake, comme une sorte de pont entre deux mondes […] Cela reflète notre confiance et nos attentes générales ». Compte tenu des tarifs de la DDR5, ce « pont entre deux mondes » est bien commode et permet d'économiser 150/200 euros sur les kits de 32 Go.