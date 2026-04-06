Alors, bien sûr, Intel envisage l'avenir et nous en parlions pas plus tard qu'aujourd'hui avec les dernières informations autour de la génération Nova Lake laquelle doit débouler en toute fin d'année 2026.

Quand bien même l'avenir serait radieux, il faut aussi vendre des processeurs aujourd'hui et, pour cela, les générations récentes ne sont pas forcément les mieux équipées. Chez AMD, la plateforme AM5 et chez Intel la génération Arrow Lake ne peuvent fonctionner qu'en association à de la mémoire DDR5 dont les tarifs ont passablement augmenté depuis septembre 2025.

C'est vrai, la DDR4 suit un chemin assez similaire, mais l'inflation y est tout de même nettement moins brutale et on peut encore faire quelques emplettes sans avoir à vendre un rein. Dans ce contexte, AMD continue de faire confiance à sa plateforme AM4 et Intel confirme faire de même.