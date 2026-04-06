Tout porte à croire qu'avec Nova Lake, Intel entend repenser l'ensemble de ses gammes avec des arrivées sur tout le catalogue. Nous avons parlé des CPU les plus performants, comme celui que l'on nomme déjà « Core Ultra X9 400X », alors même qu'Intel n'a encore donné aucun détail toponymique.

Il s'agira en tout cas du « plus tout » avec un total de 52 cœurs ! On parle de 16 cœurs performants, 32 cœurs efficaces et 4 cœurs très basse consommation avec l'association d'un maximum de 288 Mo de cache bLLC, la réponse – enfin – d'Intel au X3D d'AMD. Le cache et les cœurs sont répartis en deux tuiles de 8P+16E+2LPE cœurs avec 144 Mo de cache chacune.