Plusieurs gammes, plusieurs sockets, la génération Nova Lake doit venir enfoncer le clou et marquer un réel retour d'Intel au premier plan. À Clubic, on ne demande qu'à y croire !
Tout porte à croire que les processeurs de la gamme Nova Lake ne seront pas lancés avant la toute fin de l'année. Intel joue gros avec une génération qui doit aussi étrenner le procédé de gravure 14A.
Des modèles intermédiaires avec plus de cœurs
Tout porte à croire qu'avec Nova Lake, Intel entend repenser l'ensemble de ses gammes avec des arrivées sur tout le catalogue. Nous avons parlé des CPU les plus performants, comme celui que l'on nomme déjà « Core Ultra X9 400X », alors même qu'Intel n'a encore donné aucun détail toponymique.
Il s'agira en tout cas du « plus tout » avec un total de 52 cœurs ! On parle de 16 cœurs performants, 32 cœurs efficaces et 4 cœurs très basse consommation avec l'association d'un maximum de 288 Mo de cache bLLC, la réponse – enfin – d'Intel au X3D d'AMD. Le cache et les cœurs sont répartis en deux tuiles de 8P+16E+2LPE cœurs avec 144 Mo de cache chacune.
Mais en-dessous de cette puce « extrême », Intel devrait donc avoir bien des intermédiaires et c'est justement sur la puce juste en-dessous que nous avons aujourd'hui des précisions. Le Core Ultra X9 400X de « seulement » 42 cœurs profite effectivement d'un petit coup de boost : Intel serait parvenu à caser deux cœurs de plus, sans changer quoi que ce soit d'autre.
L'organisation de cette puce passe en 16P+24E+4LPE car, autre bonne nouvelle, ce sont deux cœurs performants qui ont été ajoutés par Intel sur ces puces double-tuile intermédiaires.
Précisons que cela ne change en revanche rien pour les puces qui seront plus destinées à nos petits PC, les Nova Lake Core Ultra 7 400 qui devraient exister en, au moins, trois variantes : 28 cœurs (8P+16E+4LPE, jusuq'à 144 Mo bLLC), 24 cœurs (8P+12E+4LPE, jusqu'à 144 Mo bLLC) et 22 cœurs (6P+12E+4LPE, jusqu'à 144 Mo bLLC).
La question des puces Nova Lake « AX »
À côté de ces processeurs que l'on regroupe sous l'appellation Nova Lake-S, la nouvelle génération de puces Intel devrait aussi être l'occasion de mettre un composant en face de la gamme Strix Halo d'AMD. Pas sûr que cela fasse baisser les prix de cette dernière, mais bon…
Baptisée Nova Lake-AX, cette gamme promet d'être assez incroyable avec, à la clé, un socket bien différent, comme pour nous prouver toute la puissance de cette série. Le LGA-4326 – avec 4326 broches donc – promet d'être un géant : ses dimensions seraient de 37,5 x 56,5 millimètres. On sort notre calculatrice et on arrive à une surface de 21,2 cm² sur Nova Lake-AX contre « seulement » 16,9 cm² pour le Strix Halo d'AMD.
Avec de telles dimensions, on espère évidemment un CPU particulièrement puissant avec, notamment, une solution graphique intégrée à la mesure de sa surface. Gageons cependant que, comme sur Strix Halo, le processeur soit avant tout destiné au marché de l'intelligence artificielle avec des tarifs qui le laisseront hors de portée de nos bourses.