Aujourd'hui cependant, nos confrères de VideoCardz rapportent les propos de Robert Hallock, l'un des principaux responsables de la division processeurs d'Intel. Le site Club386 l'a questionné à propos de la très courte durée de vie du support LGA-1851 avant de mentionner les critiques insistantes d'usagers qui n'ont plus forcément le même pouvoir d'achat et qui regardent aussi ce qui se fait chez le concurrent de toujours. Alors que l'empreinte écologique de l'industrie est également pointée du doigt, Robert Hallock a répondu.

« Une chose que j'aimerais vraiment que les utilisateurs comprennent, c'est que moi, mon équipe, nous sommes nous-mêmes des constructeurs et des passionnés de PC. Chacun d'entre nous a construit son propre PC, joue sur ce PC. Cela n'a pas toujours été le cas chez Intel. […] Mais il y a une nouvelle équipe de gestion de produits ; il y a une nouvelle équipe commerciale ; il y a une nouvelle équipe marketing ; il y a une nouvelle équipe d'ingénierie pour ces processeurs gaming. Nous n'ignorons pas les retours qui arrivent sur nos produits. Nous les surveillons de près... Dans certains cas, nous pouvons agir sur une période de six mois, un an, trois ans. Nous écoutons et ces retours comptent beaucoup. Ils influencent la façon dont nous pensons à nos produits et à notre feuille de route. »

Robert Hallock ne donne pas de durée précise et ne confirme pas le nom des générations amenées à utiliser le socket LGA-1954. Reste qu'il affirme une position nouvelle chez Intel. Une position qui ne lui est d'ailleurs pas étrangère puisque, rappelons-le, Robert Hallock n'est chez Intel que depuis l'été 2023. Auparavant, il occupait le poste de directeur du marketing chez… AMD et pourrait donc avoir emporté un peu de la pérennité si chère à l'entreprise.