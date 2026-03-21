D'aussi loin que l'on puisse se souvenir, Intel a toujours été partisane d'un changement fréquent de support processeur. Une image d'obsolescence programmée dont elle voudrait se défaire.
Quand on se fournit chez Intel, changer de processeur a souvent impliqué de changer la plateforme dans son ensemble : la faute à la très courte durée de vie des supports CPU de la marque américaine. En règle générale, après deux – parfois trois – générations, Intel passait à autre chose.
Socket LGA-1851 vs socket AM4 : les extrêmes
Souvent présentée comme un moyen de coller au plus près des innovations technologiques, la tendance marquée d'Intel à faire valser ses plateformes a surtout été vue par les usagers comme une contrainte.
En effet, alors que deux entreprises se partagent depuis des années le monde du CPU « domestique » sur PC, il y a clairement deux écoles. D'un côté donc, Intel qui introduit de nouveaux supports – les fameux sockets – toutes les deux ou trois générations, ce qui implique de changer la majorité de sa plateforme pour faire évoluer le CPU. De l'autre, AMD qui entend prolonger ses sockets et miser sur un renouvellement plus en douceur.
Pendant des années, la position dominante d'Intel sur le marché du CPU n'a guère laissé de choix aux usagers : il fallait suivre la cadence, une espèce de « marche ou crève » que la montée en puissance d'AMD a toutefois, petit à petit, remis en question. Cette différence d'orientation stratégique a d'ailleurs atteint une sorte de paroxysme avec les dernières générations de sockets.
Chez Intel, le LGA-1851 n'a été introduit qu'avec la génération Arrow Lake (octobre 2024) et devrait disparaître avec la sortie de Nova Lake en toute fin d'année 2026, voire au début de 2027. De fait, il n'aura été utilisé que sur une seule génération (Arrow Lake) et une mise à jour (Arrow Lake Refresh). Au contraire, AMD a étendu la durée de vie du socket AM4 de manière à peine croyable : autour d'une dizaine d'années !
Entré en production en septembre 2016, l'AM4 ou support PGA-1331 est allé de pair avec le renouveau d'AMD sur le marché du processeur et l'arrivée de la première génération Zen. Il a ensuite accompagné toutes les nouveautés de la marque jusqu'à la sortie en février 2025 de six nouveaux modèles. Cela dit, la crise de la DDR5 pourrait inciter AMD à relancer encore cet AM4.
Nova Lake, Razer Lake, Titan Lake et Hammer Lake
Il semblerait cependant que les dernières générations de support puissent changer (un peu) la donne. Du côté d'AMD, pas de surprise : Lisa Su, P.–D.G. du groupe, a déjà précisé que l'AM5 profiterait d'un soutien « sur la durée ».
Il n'est pas dit que le dernier support dure aussi longtemps que l'exceptionnel AM4, mais AMD met un point d'honneur à ne pas pousser au changement de plateforme… Et si Intel lui emboîtait le pas ? Depuis l'été dernier, des rumeurs évoquent effectivement la possibilité que le nouveau support de la marque américaine – le LGA-1954 – soit associé à quatre générations de processeurs Intel alors qu'il doit donc débouler avec Nova Lake.
L'été dernier, un premier bruit de couloir évoquait la possibilité que le support soit utilisé sur le successeur de Nova Lake, Razer Lake en 2027, mais aussi sur les générations suivantes : Titan Lake en 2028 et Hammer Lake en 2029. Il convient toutefois de préciser qu'aucun officiel d'Intel n'avait alors pris la parole pour faire ces commentaires. Il s'agissait de simples rumeurs.
Aujourd'hui cependant, nos confrères de VideoCardz rapportent les propos de Robert Hallock, l'un des principaux responsables de la division processeurs d'Intel. Le site Club386 l'a questionné à propos de la très courte durée de vie du support LGA-1851 avant de mentionner les critiques insistantes d'usagers qui n'ont plus forcément le même pouvoir d'achat et qui regardent aussi ce qui se fait chez le concurrent de toujours. Alors que l'empreinte écologique de l'industrie est également pointée du doigt, Robert Hallock a répondu.
« Une chose que j'aimerais vraiment que les utilisateurs comprennent, c'est que moi, mon équipe, nous sommes nous-mêmes des constructeurs et des passionnés de PC. Chacun d'entre nous a construit son propre PC, joue sur ce PC. Cela n'a pas toujours été le cas chez Intel. […] Mais il y a une nouvelle équipe de gestion de produits ; il y a une nouvelle équipe commerciale ; il y a une nouvelle équipe marketing ; il y a une nouvelle équipe d'ingénierie pour ces processeurs gaming. Nous n'ignorons pas les retours qui arrivent sur nos produits. Nous les surveillons de près... Dans certains cas, nous pouvons agir sur une période de six mois, un an, trois ans. Nous écoutons et ces retours comptent beaucoup. Ils influencent la façon dont nous pensons à nos produits et à notre feuille de route. »
Robert Hallock ne donne pas de durée précise et ne confirme pas le nom des générations amenées à utiliser le socket LGA-1954. Reste qu'il affirme une position nouvelle chez Intel. Une position qui ne lui est d'ailleurs pas étrangère puisque, rappelons-le, Robert Hallock n'est chez Intel que depuis l'été 2023. Auparavant, il occupait le poste de directeur du marketing chez… AMD et pourrait donc avoir emporté un peu de la pérennité si chère à l'entreprise.