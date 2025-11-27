En fin d'année prochaine, l'architecture Nova Lake devrait – on le lui souhaite – remettre Intel en selle, mais pas sans profondes modifications.
Ce n'est plus vraiment une surprise pour personne, mais la prochaine gamme de processeurs Intel – les futurs Nova Lake – seront l'occasion d'un changement de socket. Le LGA-1851 n'aura donc pas duré bien longtemps. Heureusement, tout ne sera pas à jeter !
Nova Lake et un nouveau changement de socket
Dès le mois d'avril dernier, des informations très précises nous parvenaient autour de la génération Nova Lake, prochaine véritable nouvelle architecture CPU mise en place par Intel.
Une architecture très prometteuse qui devrait permettre de capitaliser sur les réussites d'Arrow Lake et aller plus loin dans le concept de tuiles spécialisées. Si Nova Lake ne devrait pas être disponible avant, au mieux, la fin de l'année prochaine, nous savons déjà qu'Intel va une nouvelle fois changer de plateforme pour cette nouvelle génération : le socket LGA-1851 et ses, ô surprise, 1 851 broches va céder la place au socket LGA-1954… et ses 1 954 broches.
Un changement qui ne devrait toutefois pas nécessiter de tout modifier puisqu'il sera par exemple possible de conserver sa DDR5, même si l'usager ne profitera alors sans doute pas des meilleures performances : on se doute que Nova Lake devrait aller plus loin que de la DDR5-6400. À vérifier le moment venu.
Thermaltake puis Noctua confirment la compatibilité
Autre point qui devrait rassurer certains utilisateurs, dès le mois de mai dernier, les premières rumeurs semblaient confirmer qu'Intel pourrait bien conserver les mêmes dimensions donc la compatibilité des refroidisseurs.
Une première rumeur qui est resté sans suite pendant plusieurs mois avant que, en octobre, un nouveau bruit de couloir vienne confirmer la chose. La différence, c'est que ce bruit de couloir venait directement d'une société spécialisée dans le refroidissement, Thermaltake, qui avait publiée une fiche un peu trop complète de son MineCube 360 Ultra ARGB… avant de corriger le tir.
Trop tard on va dire, le mal était fait et, aujourd'hui, c'est un autre spécialiste, la compagnie autrichienne Noctua, qui va dans le même sens. Il n'est toutefois plus ici question de fuite ou de publication par mégarde : c'est au travers de la foire aux questions de ses solutions que Noctua confirme la compatibilité de toutes ses solutions avec le futur socket LGA-1954.
Plus important encore, Noctua précise que cette compatibilité est assurée sans qu'il soit nécessaire de fournir la moindre mise à jour de ses produits. Tout porte donc à croire que, non seulement les solutions Noctua seront compatibles, mais aussi tous les refroidisseurs concurrents. Il conviendra bien sûr de s'en assurer, mais ce serait plutôt une bonne nouvelle.