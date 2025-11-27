Dès le mois d'avril dernier, des informations très précises nous parvenaient autour de la génération Nova Lake, prochaine véritable nouvelle architecture CPU mise en place par Intel.

Une architecture très prometteuse qui devrait permettre de capitaliser sur les réussites d'Arrow Lake et aller plus loin dans le concept de tuiles spécialisées. Si Nova Lake ne devrait pas être disponible avant, au mieux, la fin de l'année prochaine, nous savons déjà qu'Intel va une nouvelle fois changer de plateforme pour cette nouvelle génération : le socket LGA-1851 et ses, ô surprise, 1 851 broches va céder la place au socket LGA-1954… et ses 1 954 broches.