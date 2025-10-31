Un stagiaire de chez Thermaltake semble bien avoir fait une boulette. Cela dit, c'est plutôt pour la bonne cause et ça arrange bien les affaires des amateurs de processeurs Intel.
Rapidement retirée, l'information peut être considérée comme officielle : en effet, elle émane du site officiel de Thermaltake qui confirme donc qu'Intel ne devrait pas changer de format de refroidisseurs pour ses prochains CPU Nova Lake.
Un nouveau socket pour les puces Nova Lake
Nous le savons depuis déjà quelques temps, 2026 devrait marquer le lancement de la nouvelle gamme de processeurs desktop Intel, les fameux Nova Lake qui ne débarqueraient toutefois qu'en toute fin d'année.
Nous le savons aussi depuis un petit moment, ces processeurs Nova Lake seront l'occasion d'inaugurer un nouveau format de support puisque le socket LGA1851 tirera alors sa révérence et sera remplacé par le LGA1954. Ces informations sont fiables puisqu'elles proviennent directement de documents Intel, mais de solides rumeurs ont depuis confirmé d'autres informations.
En particulier, nous savons de sources sûres à presque 100% que les dimensions physiques de ce socket LGA1954 seront strictement identiques à celles de ses prédécesseurs, les LGA1851 donc, mais aussi LGA1700 : on parle ainsi de 37,5 millimètres sur 45. La question qui se posait alors était celle de la compatibilité des systèmes de refroidissement ?
Les refroidisseurs LGA1851 compatibles LGA1954
Bonne nouvelle donc puisque tout porte à croire que le support LGA1954 ne demandera pas de remplacer son ventirad ou son kit de watercooling. Bien sûr, il n'est pas encore question d'une confirmation de la part d'Intel.
Pour autant, l'information semble tout ce qu'il y a de plus fiable puisque que, comme nous l'évoquions en préambule à cette news, elle nous vient d'un des spécialistes du secteur, Thermaltake. Sur la fiche produit de son dernier kit de watercooling tout-en-un (AiO) – le MineCube 360 Ultra ARGB – la firme a donné de nombreux détails techniques pour informer les futurs acheteurs.
En l'occurrence, un peu trop de détails techniques même puisqu'en plus de nous parler de ses quatre écrans LCD de 3,95 pouces chacun et de leur définition de 720 x 720 pixels, la firme a présenté une guide technique évoquant les supports pris en charge par son produits. Là, difficile de faire plus clair puisqu'à côté des LGA1851 et LGA1700 par exemple, le futur LGA1954 des puces Nova Lake était clairement mis en évidence.
« Était » car depuis la publication de cette information qui n'avait pas vocation à être donnée dès maintenant, Thermaltake a – dans l'urgence – mis à jour ce guide technique. Trop tard, momomo_us a pris la chose en capture et l'a diffusée sur la plateforme X.com. Une information qui apparaissaient à différents endroits du guide de montage : difficile de croire à une erreur de copier/coller donc.