Bonne nouvelle donc puisque tout porte à croire que le support LGA1954 ne demandera pas de remplacer son ventirad ou son kit de watercooling. Bien sûr, il n'est pas encore question d'une confirmation de la part d'Intel.

Pour autant, l'information semble tout ce qu'il y a de plus fiable puisque que, comme nous l'évoquions en préambule à cette news, elle nous vient d'un des spécialistes du secteur, Thermaltake. Sur la fiche produit de son dernier kit de watercooling tout-en-un (AiO) – le MineCube 360 Ultra ARGB – la firme a donné de nombreux détails techniques pour informer les futurs acheteurs.

En l'occurrence, un peu trop de détails techniques même puisqu'en plus de nous parler de ses quatre écrans LCD de 3,95 pouces chacun et de leur définition de 720 x 720 pixels, la firme a présenté une guide technique évoquant les supports pris en charge par son produits. Là, difficile de faire plus clair puisqu'à côté des LGA1851 et LGA1700 par exemple, le futur LGA1954 des puces Nova Lake était clairement mis en évidence.

« Était » car depuis la publication de cette information qui n'avait pas vocation à être donnée dès maintenant, Thermaltake a – dans l'urgence – mis à jour ce guide technique. Trop tard, momomo_us a pris la chose en capture et l'a diffusée sur la plateforme X.com. Une information qui apparaissaient à différents endroits du guide de montage : difficile de croire à une erreur de copier/coller donc.