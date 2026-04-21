Dans un entretien, Robert Hallock, VP d'Intel, a indiqué qu'un des objectifs de l'entreprise serait d'étendre, avec le temps, l'overclocking à un nombre nettement plus conséquent de processeurs de bureau. L'idée ? Ouvrir cette fonctionnalité à des références plus accessibles.
L'ère des coûteux processeurs « K » prenant exclusivement en charge le surcadençage chez Intel… pourrait-elle bientôt être révolue, tout du moins sous sa forme actuelle ? La question mérite d'être posée au regard de récentes déclarations émanant de Robert Hallock, VP et General Manager d'Intel.
Intel voudrait un overcklocking plus « mainstream »
Dans une interview accordée au site spécialisé PCGamesHardware, l'intéressé explique en effet qu'à l'avenir, Intel fera son possible pour accroître drastiquement le nombre de références permettant l'overclocking.
« Vous verrez apparaître de plus en plus de références débloquées au fil du temps. C'est l'objectif », commence par expliquer Hallock avant de fournir un peu plus de détails quant à la pensée d'Intel en la matière, et c'est intéressant. « Cette fonctionnalité ne devrait pas être réservée exclusivement à ceux qui dépensent le plus d'argent », poursuit Robert Hallock.
« Tout le monde ne peut pas se permettre de dépenser autant [...] et cela ne rend pas [ces utilisateurs] moins passionnés que ceux qui peuvent dépenser 500 dollars pour un processeur. Ce sont toujours des passionnés de PC. Ils méritent le même niveau de fonctionnalités, et c'est ce que nous avons l'intention d'offrir dans notre feuille de route », conclut-il.
Vers une démultiplication des processeurs « K » ?
À l'heure actuelle, au sein des gammes d'Intel, seuls les processeurs « K » sont officiellement en mesure de permettre l'overclocking. Or, ces puces sont souvent les plus haut de gamme de leurs catégories respectives, proposées à des tarifs plus élevés que les références non débloquées. Ce que l'on comprend des propos de Robert Hallock, c'est qu'Intel souhaite rompre avec cette approche élitiste pour, vraisemblablement, lancer plus de références « K » pour toucher plus de segments tarifaires et donc plus d'utilisateurs.
Ces déclarations s'inscrivent en tout cas dans ce qui commence à prendre des airs de nouvelle stratégie d'Intel pour le marché des processeurs de bureau. Il y a peu, le même interlocuteur expliquait qu'un autre objectif de la firme serait de se rapprocher de ce que propose AMD en termes de prise en charge, au long cours, des sockets. Une autre piste d'amélioration très attendue chez Intel, à n'en point douter.