Dans une interview accordée au site spécialisé PCGamesHardware, l'intéressé explique en effet qu'à l'avenir, Intel fera son possible pour accroître drastiquement le nombre de références permettant l'overclocking.

« Vous verrez apparaître de plus en plus de références débloquées au fil du temps. C'est l'objectif », commence par expliquer Hallock avant de fournir un peu plus de détails quant à la pensée d'Intel en la matière, et c'est intéressant. « Cette fonctionnalité ne devrait pas être réservée exclusivement à ceux qui dépensent le plus d'argent », poursuit Robert Hallock.

« Tout le monde ne peut pas se permettre de dépenser autant [...] et cela ne rend pas [ces utilisateurs] moins passionnés que ceux qui peuvent dépenser 500 dollars pour un processeur. Ce sont toujours des passionnés de PC. Ils méritent le même niveau de fonctionnalités, et c'est ce que nous avons l'intention d'offrir dans notre feuille de route », conclut-il.