Sur sa dernière génération de processeurs, Intel abandonne les cœurs efficaces pour du « 100 % performant ». Il ne s'agit pourtant pas d'un revirement de stratégie. Enfin, pas complètement.
Une nouvelle gamme de processeurs lancée par Intel sème le doute : la firme américaine ne serait-elle plus aussi sûre des vertus des cœurs efficaces et des cœurs ultra-basse consommation ?
Un die moins hétérogène
La marque Core Series 2 vient donc d'être lancée par Intel. Reconnaissons au passage que la firme n'en a pas fait des tonnes côté marketing autour de ces puces répondant au nom de code Bartlett Lake.
Il y a une raison à cette absence de communication à grande échelle : Bartlett Lake – ou les Core Series 2 donc – ne sont destinés qu'à un public restreint et surtout pas au grand public. Les puces sont réservées aux professionnels et ne se retrouveront donc pas dans les circuits de distribution auxquels vous et moi sommes habitués. Alors pourquoi en parler sur Clubic ?
En premier lieu, pour la beauté du geste. Blague à part, nous avons toujours eu pour habitude d'évoquer les puces du monde professionnel car il ne faut jamais cesser de faire preuve de curiosité. Il y a cependant une autre raison, plus directement liée à la conception même de ces processeurs Bartlett Lake : ils répondent à la demande insistante de nombreux usagers.
En effet, pour la première fois depuis bien longtemps, Intel a décidé de revoir la disposition de ses processeurs. Bartlett Lake inaugure des puces ne reposant plus sur le concept d'hétérogénéité.
Des Cores Series 2 pour les solutions embarquées
Plus question donc de mélanger différents types de cœurs au sein d'un même processeur, et ce, afin d'aboutir à quelque chose de plus simple, de plus direct. Exit donc les cœurs efficaces et les cœurs ultra-basse consommation, on ne garde plus ici que des cœurs performants. Douze dans le cas de la référence la plus puissante, le 273PQE, et « seulement » huit pour le 213 PTE.
Pourquoi un tel revirement après plusieurs années à vanter les mérites d'une architecture hétérogène ? Il est important de souligner que ce revirement n'est d'abord pas total puisque Bartlett Lake ne constitue qu'une partie de l'offre en processeurs d'Intel. L'idée est donc ici de simplifier le fonctionnement de la puce et de rendre plus fluide le processus de prédictibilité.
L'association de cœurs performants/efficaces rend effectivement plus délicate la répartition des tâches : nous le disions lors de la présentation des diverses architectures d'Intel, le scheduler devient un élément clé.
Pour autant, il ne faut pas voir Bartlett Lake comme étant la nouvelle norme, le futur d'Intel. En effet, la firme américaine a opté pour des cœurs performants quelque peu dépassés sur cette gamme : on parle de Raptor Cove. Il n'est pas non plus question de faire revenir les instructions AVX-512, ce qui rend la stratégie d'Intel encore un peu plus floue.
En réalité, Intel semble surtout viser un marché un peu différent avec ces Core Series 2. Un marché professionnel donc, mais pas le monde de l'entreprise : le département marketing évoque ainsi les solutions embarquées et ce que l'on appelle l'edge computing, des unités assurant le prétraitement des données sur les data centers. Pas pour nous, nous le disions en introduction.
Source : Intel