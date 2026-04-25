En effet, la firme taïwanaise souhaite faire progresser ses techniques sans acquérir les dernières machines mises au point par ASML. Le Néerlandais est la seule entreprise au monde à proposer ses High-NA EUV, les outils les plus avancés au monde en matière de gravure lithographique. De telles machines sont hors de prix – on parle de 400 millions de dollars l'unité – et TSMC se refuse pour le moment à de telles dépenses.

TSMC fait donc le pari de concrétiser des procédés de gravure comme les A13 et A12 sur ses outils actuels. De son côté, Intel prend un chemin différent et pour son 14A, la firme américaine a déjà mis en place les nouvelles machines d'ASML : à en croire David Zinsner, CFO d'Intel, les rendements du 14A dépassent déjà ceux du 18A au même stade de son développement. Le début de la production n'est toutefois pas attendu avant fin-2027.

Si TSMC part avec une belle avance et un carnet de commandes bien plus fourni que celui d'Intel, seul l'avenir nous dira qui des deux entreprises a fait le meilleur choix pour ces technologies d'avenir sur lesquelles comptent déjà les plus grosses sociétés de la tech.