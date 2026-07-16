Les États-Unis ont-ils encore fait cracher au bassinet TSMC ? Ça en a tout l'air. Car le groupe, qui a pourtant déjà promis pour 165 milliards de dollars d'investissement sur le territoire américain, vient de faire une nouvelle annonce tonitruante.

Le groupe a en effet annoncé qu'il allait investir une enveloppe massive de 100 milliards de dollars en plus dans l'État de l'Arizona. « Nous pensons que cet investissement contribuera à favoriser davantage le développement de l'écosystème américain des semi-conducteurs, à renforcer la chaîne d'approvisionnement et à soutenir la création d'un nombre croissant d'emplois hautement qualifiés et bien rémunérés aux États-Unis » s'est enthousiasmé le PDG, C.C. Wei.