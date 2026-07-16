Le géant de la fonderie de puces vit une période exceptionnelle. La preuve, avec cet énorme investissement qui vient d'être annoncé.
Depuis le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis, Washington ne cesse de peser sur TSMC, le fondeur des meilleurs puces avancées, pour qu'il relocalise sa production sur le territoire américain. Le groupe taïwanais n'a que peu de marges de manoeuvre, et même si travailler aux États-Unis plutôt qu'à Taïwan lui est peu profitable, il continue d'investir massivement dans ce pays. Comme on peut le voir avec cette annonce.
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TSMC va investir 100 milliards de dollars supplémentaires en Arizona
Les États-Unis ont-ils encore fait cracher au bassinet TSMC ? Ça en a tout l'air. Car le groupe, qui a pourtant déjà promis pour 165 milliards de dollars d'investissement sur le territoire américain, vient de faire une nouvelle annonce tonitruante.
Le groupe a en effet annoncé qu'il allait investir une enveloppe massive de 100 milliards de dollars en plus dans l'État de l'Arizona. « Nous pensons que cet investissement contribuera à favoriser davantage le développement de l'écosystème américain des semi-conducteurs, à renforcer la chaîne d'approvisionnement et à soutenir la création d'un nombre croissant d'emplois hautement qualifiés et bien rémunérés aux États-Unis » s'est enthousiasmé le PDG, C.C. Wei.
TSMC prévoit des dépenses d'investissement encore plus importantes dans les trois prochaines années
Cette annonce a eu lieu au moment où TSMC a présenté ses résultats pour le deuxième trimestre 2026, avec des bénéfices en croissance de +77% par rapport à la même période l'an dernier, à 706,56 milliards de dollars taïwanais (19,13 milliards d'euros).
Et avec autant d'argent, et de bonnes perspectives, TSMC affiche des ambitions encore plus importantes pour l'avenir. La direction a ainsi indiqué qu'elle allait effectuer dans les trois prochaines années des investissements « encore nettement plus élevés » que ceux effectués lors des trois années qui viennent de passer. Les investissements de TSMC en 2026 devraient être compris entre 60 et 64 milliards de dollars.