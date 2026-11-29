Starlink est un véritable avantage militaire pour les États-Unis. Mais un avantage militaire qui peut être quelques fois piraté par l'ennemi.
Tout le monde veut utiliser Starlink, et même les adversaires des États-Unis. On connaît ce scénario avec la Russie, qui a pu pendant un temps utiliser la constellation de satellites d'Elon Musk pour guider ses drones en Ukraine - avant que des contre-mesures ne soient prises. Plus étonnant encore, on apprend aujourd'hui que l'Iran a pu aussi y accéder, en pleine guerre contre les États-Unis.
L'Iran s'est mis à utilisé Starlink contre les États-Unis dès la première semaine de mars
Au début du mois de mars dernier, les États-Unis en étaient dans les premiers jours de leur attaque surprise contre l'Iran, menée conjointement avec Israël. Mais il semble que l'Iran était encore plus prêt qu'on a pu le constater ultérieurement, vu ce qu'ils ont pu faire avec Starlink.
En effet, le Washington Post nous apprend que l'Iran a pu utiliser Starlink durant la première semaine de mars, quand le pays pilonnait les bases des États-Unis partout au Moyen-Orient.
Les États-Unis ont aussi utilisé Starlink en utilisant un abonnement moins cher
Une utilisation qui a été rapidement repérée, et qui a rendu furieux Elon Musk. L'homme le plus riche du monde a par ailleurs eu à la même époque, toujours selon le même journal, une autre raison d'exploser de colère. En effet, son entreprise a appris à ce moment que l'armée américaine usait de Starlink pour opérer des drones en utilisant un abonnement moins cher, normalement destiné aux opérations terrestres.
L'utilisation par l'Iran de Starlink a ensuite été corroborée par un rapport confidentiel remis cet au secrétaire à la Défense, Pete Hegseth. Celui-ci décrivait « l'utilisation par l'Iran de cette technologie pour assurer le commandement et le contrôle des forces et superviser les opérations de drones d'attaque à sens unique, entre autres ». De quoi pousser les États-Unis à mieux protéger l'accès à leurs technologies de pointe.
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