Une utilisation qui a été rapidement repérée, et qui a rendu furieux Elon Musk. L'homme le plus riche du monde a par ailleurs eu à la même époque, toujours selon le même journal, une autre raison d'exploser de colère. En effet, son entreprise a appris à ce moment que l'armée américaine usait de Starlink pour opérer des drones en utilisant un abonnement moins cher, normalement destiné aux opérations terrestres.

L'utilisation par l'Iran de Starlink a ensuite été corroborée par un rapport confidentiel remis cet au secrétaire à la Défense, Pete Hegseth. Celui-ci décrivait « l'utilisation par l'Iran de cette technologie pour assurer le commandement et le contrôle des forces et superviser les opérations de drones d'attaque à sens unique, entre autres ». De quoi pousser les États-Unis à mieux protéger l'accès à leurs technologies de pointe.