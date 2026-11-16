Ça y est, Starship a réussi ce que personne n’avait jamais fait : la récupération d’un second étage de fusée. Un exploit qui rapproche un peu plus SpaceX de la fusée entièrement réutilisable.
Ce n’était pourtant pas gagné. Car à l’origine, l’objectif de ce 15e vol test était de rattraper à la fois le booster et le second étage. Mais le Super Heavy a rencontré un problème lors de son retour, et finalement terminé sa mission dans le golfe du Mexique. Mais le « Ship », lui, a poursuivi sa route afin de déployer 26 satellites Starlink V3 avant d’entamer une longue série d’orbites autour de la Terre. Puis le moment tant attendu est arrivé.
Première mondiale
Après 22 heures de vol, le second étage a entamé sa manœuvre de désorbitation avant de survoler le Mexique pour rejoindre Starbase, au Texas. Après sa descente, il s’est redressé au dernier moment, puis s’est glissé sans encombre dans les gigantesques bras mécaniques de la tour de lancement. « Félicitations à une équipe incroyable chez SpaceX », a réagi Elon Musk. Le patron de la NASA, Jared Isaacman, a lui aussi salué l’exploit. De quoi presque faire oublier l’échec de Super Heavy.
Car depuis 10 ans, l’entreprise sait effectivement récupérer le propulseur de sa fusée Falcon 9, qui vient se poser sur une barge dans l’océan pour être réutilisé. Mais c’est une première pour un second étage, qui filait à plus de 27 kilomètres par heure en orbite. D’autant que sa marge d’erreur est minuscule : il ne tient sur les bras de la tour que par deux petits ergots d’une trentaine de centimètres.
2027 sera déterminante
À terme, SpaceX pourra inspecter, remettre en état et relancer les deux étages de sa fusée, ce qui lui offre une marge de manœuvre inédite pour augmenter la cadence et réduire les coûts. Des éléments essentiels pour concrétiser les projets d'Elon Musk.
À noter, tout de même, que cette capture est une preuve de concept qui ne mènera pas encore à une réutilisation rapide. Car il va aussi falloir peaufiner le bouclier thermique, qui devra être en mesure de résister à la rentrée atmosphérique vol après vol.
Cap sur la suite. Et on se dirige vers une autre étape déterminante, car le vol 16 pourrait décoller depuis la Floride, Starbase seule ne suffisant pas à absorber la hausse des lancements prévue. SpaceX espère aussi réaliser l’an prochain un ravitaillement en orbite : deux Starship lancés coup sur coup, amarrés l’un à l’autre, avec un transfert de carburant.
Sans cette manœuvre, la fusée ne pourrait pas quitter l’orbite basse de la Terre, alors qu’elle doit poser les astronautes de la NASA à la surface lunaire dans deux ans.