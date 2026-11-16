Ce n’était pourtant pas gagné. Car à l’origine, l’objectif de ce 15e vol test était de rattraper à la fois le booster et le second étage. Mais le Super Heavy a rencontré un problème lors de son retour, et finalement terminé sa mission dans le golfe du Mexique. Mais le « Ship », lui, a poursuivi sa route afin de déployer 26 satellites Starlink V3 avant d’entamer une longue série d’orbites autour de la Terre. Puis le moment tant attendu est arrivé.