Dès le lendemain, l’agence a envoyé à ce même groupe une présentation sur Starbase, la ville que l’entreprise a fait naître au Texas autour de sa base de lancement, et dont l’un de ses vice-présidents est maire. Cette commune peut par exemple fermer une route ou une plage pendant les tirs, en plus de bénéficier d’un allègement de taxe foncière. Problème, presque tout ce qui suit est noirci et donc illisible.