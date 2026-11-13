Et si la Louisiane construisait une ville juste pour SpaceX ? Des documents confidentiels montrent que l’idée est sérieusement étudiée.
Début août, on apprenait que SpaceX mettait la main sur environ 53 000 hectares de marais en Louisiane. Pour donner un ordre d’idée, il s’agit, à peu près, de 5 fois la superficie de Paris. Son objectif : faire de ces terres un complexe industriel gigantesque qui accueillera 10 pas de tir pour la fusée géante Starship. Du jamais-vu dans le monde. Mais en coulisses, les enjeux étaient encore plus colossaux.
Des documents révélateurs
C’est la radio locale WWNO, qui s’est procuré des documents confidentiels entre l’État de Louisiane et un groupe secret, qui révèle l’ampleur du projet. Dans un dossier daté du 12 mars, l’agence de développement économique de la Louisiane liste les éléments nécessaires pour décrocher le contrat. Parmi les besoins de ces installations, on retrouve « la construction d’une nouvelle ville » dans la paroisse de Vermilion, là justement où se trouvent les terres.
Dès le lendemain, l’agence a envoyé à ce même groupe une présentation sur Starbase, la ville que l’entreprise a fait naître au Texas autour de sa base de lancement, et dont l’un de ses vice-présidents est maire. Cette commune peut par exemple fermer une route ou une plage pendant les tirs, en plus de bénéficier d’un allègement de taxe foncière. Problème, presque tout ce qui suit est noirci et donc illisible.
La polémique enfle
Pour rappel, Starbase Louisiane est un projet à hauteur de 100 milliards de dollars qui doit créer plus de 3 000 emplois selon SpaceX. Mais ce site est très isolé, et va nécessiter de lourds besoins en électricité, en routes, en plus d’un accès maritime. Il ne semble pas étonnant qu’Elon Musk ait l’ambition de fonder une municipalité aux abords de ce site afin de loger ses employés, c’est une pratique qu’il privilégie désormais, notamment aux abord de ses supercalculateurs Colossus.
Et si pour l’heure, on ignore s’il s’agit d’une idée abandonnée ou simplement mise de côté, des habitants ont porté plainte, accusant des élus locaux de ne pas avoir respecté les règles de transparence. Car des dizaines de responsables de l’État et des collectivités locales ont signé des accords de confidentialité.