Colonial Hill, c'est un quartier tranquille situé en bordure de Memphis qui n'aurait, dans des conditions normales, jamais vraiment fait parler de lui. Mais ces dernières années, les habitants de ce coin ont vu naître trois data centers gigantesques de SpaceX : Colossus 1, Colossu 2 et Macrohardrr. Autant d'installations qui sont alimentées par une centrale électrique installée à proximité.

Et cette activité ferait mal à l'environnement, avec notamment un bourdonnement continu qui s'entend dorénavant sur place. Les habitants ont donc commencé à se plaindre. Et selon The Guardian, afin de répondre à ces plaintes, Elon Musk a tout simplement décidé de racheter le quartier. Des agents immobiliers font ainsi actuellement du porte à porte dans le quartier, et proposent de racheter les maisons.