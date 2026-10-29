D'immenses data centers sont installés par xAI (SpaceX) dans une localité du Mississippi. Un même endroit où Elon Musk veut dorénavant racheter plus de 400 habitations.
SpaceX est l'une des entreprises les plus importantes au monde dans le secteur de l'intelligence artificielle. Et elle le doit à l'absorption de xAI, qui bénéficie de plusieurs supercalculateurs gigantesques au niveau de Memphis, dans le Mississipi. Mais l'activité de ces derniers a tendance à incommoder le voisinage. Alors, du côté d'Elon Musk, on choisit une option radicale pour résoudre ce problème.
Elon Musk veut racheter les habitations à côté de ses data centers
Colonial Hill, c'est un quartier tranquille situé en bordure de Memphis qui n'aurait, dans des conditions normales, jamais vraiment fait parler de lui. Mais ces dernières années, les habitants de ce coin ont vu naître trois data centers gigantesques de SpaceX : Colossus 1, Colossu 2 et Macrohardrr. Autant d'installations qui sont alimentées par une centrale électrique installée à proximité.
Et cette activité ferait mal à l'environnement, avec notamment un bourdonnement continu qui s'entend dorénavant sur place. Les habitants ont donc commencé à se plaindre. Et selon The Guardian, afin de répondre à ces plaintes, Elon Musk a tout simplement décidé de racheter le quartier. Des agents immobiliers font ainsi actuellement du porte à porte dans le quartier, et proposent de racheter les maisons.
Une seule condition : ne pas se joindre à la plainte en cours
Un agent immobilier a ainsi déclaré que l'objectif était de racheter un ensemble de 418 maisons, avec 18 propriétaires qui auraient déjà dit oui à la proposition. Il faut dire que les locaux ont une véritable incitation à s'en aller, quand on lit les descriptions des nuisances sonores. « On dirait le bruit d'un moteur d'avion, mais c'est un bruit continu, c'est incroyablement fort » explique ainsi une résidente au Guardian, qui habite à un peu plus de trois kilomètres du complexe de xAI.
Mais si les habitants du quartier se disent qu'il vaut peut-être mieux finalement s'en aller, il faut aussi noter que le rachat de leur habitation est attaché à une condition. Ils ne doivent en effet pas se joindre à une plainte qui a été initiée par des voisins il y a quelques mois contre ces nuisances. Une façon simple pour Elon Musk de s'éviter des difficultés à l'avenir ?