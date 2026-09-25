Et toujours selon le même message, ça ne devrait pas s'arrêter là. Au mois de novembre, une nouvelle fournée de 220 000 GB 300 est prévue, avant éventuellement, si la « chance » est au rendez-vous, l'arrivée d'une dernière tranche de 220 000 derniers systèmes GB 300 au mois de décembre.

Une annonce qui permet à l'homme le plus riche du monde d'étayer son affirmation, selon laquelle SpaceX pourrait devenir le numéro 1 du secteur de l'intelligence artificielle d'ici six mois. Il a par ailleurs expliqué que « le hardware est un domaine complexe. Mettre rapidement en ligne une puissance de calcul massive est incroyablement difficile. SpaceX a démontré des capacités exceptionnelles à cet égard et ne fera que s’améliorer. » De quoi voir loin ?