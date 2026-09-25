Dans la course à l'IA, il ne faut pas oublier SpaceX, qui a absorbé xAI (Grok). Une société qui va bénéficier d'un énorme afflux de GPU dans les prochains mois !
Si l'énergie est une nécessité absolue pour l'IA afin d'alimenter les immenses data centers, pour les construire, il faut empiler un nombre extraordinaire de GPU. Et des GPU NVIDIA si possible. Dans ce domaine, Elon Musk peut se targuer d'une longue relation avec Jensen Huang, le fondateur de la firme, et grand zélateur de l'intelligence artificielle. Une relation de qualité qui a peut-être permis à l'homme le plus riche du monde de bénéficier de commandes d'exceptions.
Elon Musk annonce plusieurs centaines de milliers de nouveaux GPU NVIDIA pour Colossus 2
xAI fonctionne grâce à deux clusters de supercalculateurs Colossus 1 et Colossus 2, tous deux situés à Memphis (Tennessee). Et ce dernier devrait voir ses capacités être grandement améliorées dans les prochains mois.
En effet, Elon Musk vient d'indiquer dans un message posté sur X qu'à l'heure actuelle, Colossus 2 intégrait 110 000 systèmes GB 200 et 440 000 systèmes GB 300. Et la semaine prochaine, il va intégrer 220 000 nouveaux systèmes GB 300.
Elon Musk annonce que SpaceX deviendra le numéro 1 de l'IA dans 6 mois
Et toujours selon le même message, ça ne devrait pas s'arrêter là. Au mois de novembre, une nouvelle fournée de 220 000 GB 300 est prévue, avant éventuellement, si la « chance » est au rendez-vous, l'arrivée d'une dernière tranche de 220 000 derniers systèmes GB 300 au mois de décembre.
Une annonce qui permet à l'homme le plus riche du monde d'étayer son affirmation, selon laquelle SpaceX pourrait devenir le numéro 1 du secteur de l'intelligence artificielle d'ici six mois. Il a par ailleurs expliqué que « le hardware est un domaine complexe. Mettre rapidement en ligne une puissance de calcul massive est incroyablement difficile. SpaceX a démontré des capacités exceptionnelles à cet égard et ne fera que s’améliorer. » De quoi voir loin ?