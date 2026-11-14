Pendant que le Super Heavy redescendait, le vaisseau Ship 42 a poursuivi son ascension, et SpaceX a rallumé ses moteurs une vingtaine de secondes pour le placer sur une orbite basse, à environ 275 kilomètres d’altitude. Comme l’explique Dan Huot, le commentateur de SpaceX, pendant la retransmission, « Starship est en orbite autour de la Terre pour la deuxième fois de son histoire ». La première remonte au quatorzième vol, fin septembre.

Trente-cinq minutes après le décollage, SpaceX a commencé à larguer les 26 satellites Starlink V3 de la soute, et l’opération a pris quarante-deux minutes. Trois de ces satellites embarquent des caméras pour photographier le bouclier thermique de Starship, la couche de tuiles qui protège le vaisseau de la chaleur au retour dans l’atmosphère.

Le programme de la soirée est serré. SpaceX doit faire le point une dernière fois vers 20h29, heure de Paris, et si un système montre le moindre signe de faiblesse, le vaisseau finira dans le Pacifique sans tenter la capture. Sinon, SpaceX rallumera ses moteurs dix secondes vers 21h23 pour le faire redescendre, avant une rentrée dans l’atmosphère prévue vers 21h58. Les contrôleurs devront ensuite le glisser entre les deux bras de la tour, surnommée Mechazilla, vers 22h17. Si l’approche finale se passe mal, SpaceX a prévu une zone d’amerrissage de secours dans le golfe du Mexique. Samedi matin, l’entreprise assurait que le vaisseau et son bouclier étaient en bon état.