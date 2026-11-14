Les contrôleurs de SpaceX ont renoncé à rattraper le Super Heavy avec les bras de la tour de Starbase, et l’ont envoyé amerrir dans le golfe du Mexique. Le vaisseau tourne toujours autour de la Terre et doit revenir ce samedi vers 22h17, heure de Paris, pour une manœuvre encore jamais tentée.
Pour ce quinzième vol d’essai, SpaceX avait annoncé la récupération des deux étages de sa mégafusée, l’un après l’autre. La fusée a décollé de Starbase, au Texas, vendredi à 23h47, heure de Paris. Deux minutes et demie plus tard, les deux étages se sont séparés, et SpaceX a renvoyé le Super Heavy, le premier étage de 33 moteurs, vers sa base. Mais en cours de route, les contrôleurs l’ont détourné vers le large, et le propulseur a fini sa course dans les eaux du golfe. Sur ce vol, l’entreprise ne récupérera donc au mieux que le vaisseau, un étage qu’elle n'a encore jamais récupéré. Et c'est à suivre en direct ce soir à 22h17, heure de Paris, via la vidéo YouTube que vous pourrez lire ci-dessous.
Ce soir, Ship 42 tente la première capture d’un vaisseau revenu de l’orbite
Pendant que le Super Heavy redescendait, le vaisseau Ship 42 a poursuivi son ascension, et SpaceX a rallumé ses moteurs une vingtaine de secondes pour le placer sur une orbite basse, à environ 275 kilomètres d’altitude. Comme l’explique Dan Huot, le commentateur de SpaceX, pendant la retransmission, « Starship est en orbite autour de la Terre pour la deuxième fois de son histoire ». La première remonte au quatorzième vol, fin septembre.
Trente-cinq minutes après le décollage, SpaceX a commencé à larguer les 26 satellites Starlink V3 de la soute, et l’opération a pris quarante-deux minutes. Trois de ces satellites embarquent des caméras pour photographier le bouclier thermique de Starship, la couche de tuiles qui protège le vaisseau de la chaleur au retour dans l’atmosphère.
Le programme de la soirée est serré. SpaceX doit faire le point une dernière fois vers 20h29, heure de Paris, et si un système montre le moindre signe de faiblesse, le vaisseau finira dans le Pacifique sans tenter la capture. Sinon, SpaceX rallumera ses moteurs dix secondes vers 21h23 pour le faire redescendre, avant une rentrée dans l’atmosphère prévue vers 21h58. Les contrôleurs devront ensuite le glisser entre les deux bras de la tour, surnommée Mechazilla, vers 22h17. Si l’approche finale se passe mal, SpaceX a prévu une zone d’amerrissage de secours dans le golfe du Mexique. Samedi matin, l’entreprise assurait que le vaisseau et son bouclier étaient en bon état.
Une capture réussie rapprocherait SpaceX d’une fusée entièrement réutilisable
Depuis le 13 octobre 2024, SpaceX sait rattraper son premier étage. Ce jour-là, les bras de la tour ont saisi le Super Heavy en plein vol, quelques minutes après le décollage. L’entreprise a réussi trois captures avec la première génération de son propulseur, et deux de ces boosters ont revolé. Avec la troisième génération, en service depuis cette année, le Super Heavy n’a jamais été récupéré, et le vol 15 devait marquer sa première capture.
Le vaisseau est l’autre moitié du problème. Il revient de l’orbite beaucoup plus vite que le booster, et jusqu’ici, SpaceX le laissait amerrir dans l’océan à la fin de chaque essai, à chaque essai, SpaceX l’a perdu, soit dans l’océan au terme du vol, soit en vol quand l’essai a mal tourné .Elon Musk a fait de la capture du vaisseau l’objectif principal de ce vol. « Nous allons essayer de rattraper le Ship, et c’est un très gros enjeu », avait-il prévenu. Avec les deux étages rattrapés à Starbase, SpaceX pourrait réutiliser l’ensemble de la fusée, sans rien repêcher en mer.
Cette réutilisation complète conditionne les projets d’Elon Musk, qui imagine un réseau Starlink d’environ 100 000 satellites de nouvelle génération. Avec les 26 satellites largués vendredi, SpaceX ajoute environ un térabit par seconde de capacité à son réseau, l’équivalent d’une dizaine de lancements de Falcon 9 avec l’ancienne génération de satellites. Pour la NASA, qui a choisi Starship pour poser ses astronautes sur la Lune, l’enjeu est encore plus lourd. La version lunaire du vaisseau devra faire le plein en orbite auprès de plusieurs vaisseaux-citernes. Pour enchaîner ces ravitaillements, Elon Musk veut lancer un Starship par jour.
Selon Gizmodo, SpaceX ignorait encore vendredi soir pourquoi ses contrôleurs avaient renoncé à ramener le Super Heavy vers la tour qui doit accueillir le vaisseau ce soir.