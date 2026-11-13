Il faut en effet savoir que cet exercice s’annonce beaucoup plus périlleux que pour un premier étage, comme c’est le cas avec le Falcon 9. Car la fusée reviendra de l’orbite à une vitesse vertigineuse et va donc devoir supporter la chaleur extrême de la rentrée atmosphérique. Elle devra ensuite descendre à plat, se redresser et rallumer ses moteurs au dernier moment pour se glisser entre les bras mécaniques. Si les deux captures aboutissent, ce sera la première fois qu’une fusée orbitale est récupérée en totalité.