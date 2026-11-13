Starship s’élance aujourd’hui pour son 15e vol. Et c'est un essai qui pourrait marquer un tournant dans l’histoire des fusées. SpaceX va en effet tenter une manœuvre jamais réalisée jusqu’ici.
Le 28 septembre dernier, l’entreprise d’Elon Musk a franchi un cap crucial lors du 14e vol de sa mégafusée : Starship a atteint l’orbite pour la première fois. C’est aujourd’hui une tout autre paire de manches qui se profile. Car SpaceX va essayer de récupérer le booster Super Heavy, une manœuvre déjà effectuée par le passé, mais aussi le second étage, le « Ship ».
Du jamais-vu
Ainsi, après un peu plus de 6 minutes après le décollage, Super Heavy doit revenir au-dessus du complexe Starbase pour être rattrapé par les gigantesques bras de la tour de lancement, surnommés « Mechazilla ». Ce sera le premier essai du genre avec un propulseur de nouvelle génération, la V3. Le Ship, lui, poursuivra seul sa route jusqu’à environ 275 kilomètres d’altitude pour y larguer 26 satellites Starlink V3.
Et il faudra s’armer de patience pour observer la tentative de sa capture, car avant de revenir sur Terre, il doit réaliser 14 tours de notre planète pendant 22 heures. Si, et seulement si, ses systèmes sont jugés en bon état, les équipes donneront leur feu vert pour la récupération grâce aux bras mécaniques.
Il faut en effet savoir que cet exercice s’annonce beaucoup plus périlleux que pour un premier étage, comme c’est le cas avec le Falcon 9. Car la fusée reviendra de l’orbite à une vitesse vertigineuse et va donc devoir supporter la chaleur extrême de la rentrée atmosphérique. Elle devra ensuite descendre à plat, se redresser et rallumer ses moteurs au dernier moment pour se glisser entre les bras mécaniques. Si les deux captures aboutissent, ce sera la première fois qu’une fusée orbitale est récupérée en totalité.
Cette étape est indispensable pour SpaceX qui ambitionne, à terme, de faire voler sa fusée plusieurs fois par jour. C’est aussi pour cette raison que Starship est la pièce maîtresse de quasiment tous ses projets d’envergure, de Starlink en passant par les data centers orbitaux puis, sur le long terme, Mars.
Suivre le lancement de Starship
Pour suivre le vol, il faudra vous rendre sur le compte X de SpaceX, qui diffusera l’événement en direct dès 23h15 heure de Paris. Et puisque le second étage ne redescendra que samedi, il faudra patienter jusqu’à 21h15 ce samedi pour l’allumage de désorbitation. La capture, elle, est prévue à 22h15.
Gardez en tête que le décollage peut glisser, car la fenêtre de tir sera ouverte jusqu’à 1h du matin. De même, une mauvaise météo ou une autorisation tardive de la FAA pourraient retarder l’échéance.