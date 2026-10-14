Est-ce l'amorce d'une nouvelle phase de pression américaine sur l'Ukraine ? Car Starlink a été bridé la nuit dernière dans ce pays.
Aujourd'hui, l'Ukraine est extrêmement dépendante de ses alliés sur de nombreux points dans sa guerre contre la Russie. Et l'une de ses plus grandes fragilités se retrouvent sûrement du côté de la nécessité qu'a le pays de compter sur le réseau internet haut débit par satellite, Starlink (de SpaceX), afin de pouvoir communiquer sur le champ de bataille. Un réseau qui ne répond plus aussi bien.
Les terminaux Starlink contraints par une nouvelle limitation de vitesse en Ukraine
Que s'est-il donc passé la nuit dernière en Ukraine ? « Cette nuit, SpaceX a instauré une limitation de vitesse pour les terminaux Starlink en mouvement » a en effet annoncé un conseiller technologique de Volodymyr Zelensky, Seguïï Beskrestnov.
Une surprise pour les dirigeants ukrainiens, qui affirment que la limitation leur est tombée dessus, et leur a compliqué singulièrement la tâche au niveau militaire. « Nos forces de défense n'ont pas été prévenues de cette restriction, ce qui a entraîné la perturbation de plusieurs missions » précise ainsi la même personne.
Donald Trump met de plus en plus la pression sur Kiev pour forcer le pays à faire la paix avec la Russie
Et il semble que personne ne croit à un simple problème technique. Pour Serguïï Beskrestnov, « de toute évidence, cette mesure ne peut être une coïncidence et est liée à la situation politique actuelle ». Pour rappel, les relations américano-ukrainiennes ne sont à cette heure absolument pas au beau fixe.
Donald Trump a ainsi menacé Zelensky en lui intimant l'ordre d'arrêter de frapper les raffineries russes, à l'heure où le prix de l'essence explose - hausse consécutive à la guerre lancée par les USA et Israël contre l'Iran. Il a de même appelé Zelensky a mettre en place de nouvelles élections, tout en forgeant un accord avec la Russie portant sur la vente de diesel produit par ce pays. Cette limitation impromptue de la vitesse de Starlink est-elle un message de Washington à destination de Kiev, afin de crédibiliser les menaces lancées récemment par Donald Trump ?
- Internet haut débit (presque) partout
- Facilité d'installation
- Débits excellents