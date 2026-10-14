Que s'est-il donc passé la nuit dernière en Ukraine ? « Cette nuit, SpaceX a instauré une limitation de vitesse pour les terminaux Starlink en mouvement » a en effet annoncé un conseiller technologique de Volodymyr Zelensky, Seguïï Beskrestnov.

Une surprise pour les dirigeants ukrainiens, qui affirment que la limitation leur est tombée dessus, et leur a compliqué singulièrement la tâche au niveau militaire. « Nos forces de défense n'ont pas été prévenues de cette restriction, ce qui a entraîné la perturbation de plusieurs missions » précise ainsi la même personne.