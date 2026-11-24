On est passé au mode sérieux du côté de Tesla et SpaceX, selon des informations qui nous sont communiquées par le Financial Times. Cinq administrateurs ont ainsi été nommés pour cette opération, deux en provenance de SpaceX et trois de Tesla.

Leurs noms ont été données par le média, il s'agit de : Roelof Botha et Randy Glein (SpaceX) d'un côté, et Robyn Denholm, Jack Hartung et Kathleen Wilson-Thompson (Tesla). Tous ensemble, ils vont devoir gérer la naissance d'un monstre, avec une capitalisation de 3 500 milliards de dollars - ce qui en ferait la quatrième entreprise au monde à l'heure actuelle.