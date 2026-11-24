Le projet de fusion entre Tesla et SpaceX avance à grands pas. Un groupe vient ainsi d'être mis en place pour atteindre le plus rapidement possible cet objectif !
C'est une idée dont on entend parler depuis longtemps, et que l'on sait en cours de développement depuis un certain nombre de semaines. Les deux entreprises géantes d'Elon Musk, Tesla et SpaceX, vont fusionner, avec l'approbation de leur patron commun. Et on vient de passer une nouvelle étape, qui pourrait permettre de conclure rapidement les opérations.
Cinq administrateurs vont gérer la fusion de Tesla et SpaceX
On est passé au mode sérieux du côté de Tesla et SpaceX, selon des informations qui nous sont communiquées par le Financial Times. Cinq administrateurs ont ainsi été nommés pour cette opération, deux en provenance de SpaceX et trois de Tesla.
Leurs noms ont été données par le média, il s'agit de : Roelof Botha et Randy Glein (SpaceX) d'un côté, et Robyn Denholm, Jack Hartung et Kathleen Wilson-Thompson (Tesla). Tous ensemble, ils vont devoir gérer la naissance d'un monstre, avec une capitalisation de 3 500 milliards de dollars - ce qui en ferait la quatrième entreprise au monde à l'heure actuelle.
L'objectif est d'achever la fusion avant la fin de l'année
Il faut noter que l'acteur le plus important de tout ça Elon Musk, ne sera pas autour de la table. Il n'a en effet légalement pas le droit d'y participer selon les règles de gouvernances texanes, qui s'appliquent à Tesla - l'entreprise étant enregistrée dans cet État depuis 2024. Pour rappel, Elon Musk détient 20% des votes chez Tesla, et plus de 80% chez SpaceX.
Mais même si l'homme le plus riche du monde ne sera pas là physiquement, les cinq administrateurs qui vont négocier le projet sont tous des proches de longue date du businessman. Et ils vont semble-t-il tous travailler pour ses meilleurs intérêts, puisque les échanges « s'orientent vers une échéance potentielle fixée à la fin de l'année ». Ce qui permettrait ainsi à la nouvelle entité de naître avant que les démocrates ne prennent le pouvoir au Congrès, en janvier 2027.