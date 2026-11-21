Le sénateur Carlo Calenda réclamait cette autorisation depuis fin avril. Le 29 octobre, après un échange « très positif et constructif » avec Elon Musk, Matteo Salvini demandait encore à l’Union européenne d’aller vite. Azione, le parti de Carlo Calenda, l’avait alors accusé de se cacher derrière Bruxelles, puisque rien n’empêchait l’Italie d’agir seule. Trois semaines plus tard, son ministère a tranché sans l’Union.

Entre-temps, Tesla a cédé sur plusieurs points. Le constructeur a abandonné le nom Full Self-Driving en Europe, à la demande de l’Allemagne. Le conducteur pouvait aussi régler sa voiture pour dépasser la limite de vitesse de 50 %, et Tesla a ramené ce plafond à 10 %, avec l’accord des Pays-Bas début novembre. Le 16 novembre, les autorités néerlandaises ont validé une surveillance plus stricte du conducteur, qui devra garder les mains sur le volant au-dessus de 130 km/h. C’est cette version, réservée aux Tesla équipées de l’ordinateur de bord HW4, que l’Italie a autorisée.

Sur X, Tesla Europe a seulement répondu « Approuvé en Italie, le déploiement commence bientôt », sous une vidéo où l’une de ses voitures roule seule dans Rome, rapporte Electrek. Mais on ne sait toujours pas quand les Tesla pourront rouler presque seules dans les rues de Rome.