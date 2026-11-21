Le ministère de Matteo Salvini a ouvert les routes italiennes au système de conduite assistée de Tesla, l’ancien FSD, sans attendre le vote européen de décembre. Aucun grand pays de l’Union ne l’avait autorisé avant l’Italie, et la France le refuse toujours.
Et un de plus, un ! En avril, les Pays-Bas ont été les premiers en Europe à autoriser ce système, à titre provisoire. Dix autres pays de l’Union ont suivi depuis, sans attendre le feu vert de Bruxelles. Le ministère italien des Transports a donné le sien le 19 novembre, après des vérifications techniques. Avec ce système, le conducteur laisse la voiture tourner, accélérer et freiner, jusque dans les carrefours et les ronds-points, mais il doit garder les yeux sur la route et il répond de sa conduite, rappelle le ministère. Matteo Salvini a annoncé la nouvelle le lendemain sur X. Pour le ministre, l’Italie prend ainsi de l’avance sur une reconnaissance européenne « encore en cours de définition ».
L’Italie a renoncé à attendre Bruxelles
Le sénateur Carlo Calenda réclamait cette autorisation depuis fin avril. Le 29 octobre, après un échange « très positif et constructif » avec Elon Musk, Matteo Salvini demandait encore à l’Union européenne d’aller vite. Azione, le parti de Carlo Calenda, l’avait alors accusé de se cacher derrière Bruxelles, puisque rien n’empêchait l’Italie d’agir seule. Trois semaines plus tard, son ministère a tranché sans l’Union.
Entre-temps, Tesla a cédé sur plusieurs points. Le constructeur a abandonné le nom Full Self-Driving en Europe, à la demande de l’Allemagne. Le conducteur pouvait aussi régler sa voiture pour dépasser la limite de vitesse de 50 %, et Tesla a ramené ce plafond à 10 %, avec l’accord des Pays-Bas début novembre. Le 16 novembre, les autorités néerlandaises ont validé une surveillance plus stricte du conducteur, qui devra garder les mains sur le volant au-dessus de 130 km/h. C’est cette version, réservée aux Tesla équipées de l’ordinateur de bord HW4, que l’Italie a autorisée.
Sur X, Tesla Europe a seulement répondu « Approuvé en Italie, le déploiement commence bientôt », sous une vidéo où l’une de ses voitures roule seule dans Rome, rapporte Electrek. Mais on ne sait toujours pas quand les Tesla pourront rouler presque seules dans les rues de Rome.
Tesla a encore besoin de la France ou de l’Espagne en décembre
Avant l’Italie, onze pays de l’Union autorisaient le système. Ils rassemblent environ 70 millions d’habitants, soit 15 % de la population européenne, d’après les calculs d’Electrek. Avec ses 59 millions d’habitants, l’Italie porte cette part à près de 30 %.
Ce poids compte pour le vote de décembre. Pour autoriser le système dans toute l’Union, il faut l’accord d’au moins 15 des 27 pays, qui rassemblent au moins 65 % de la population. Le comité européen chargé des véhicules (TCMV) devait voter en octobre, mais il n’a consacré que 25 minutes au dossier et ne se réunira pas avant décembre.
L’Allemagne a promis en octobre de soutenir Tesla, en échange du changement de nom et du plafond de vitesse. Si Berlin tient parole, les pays favorables pèseraient environ 47 % de la population, selon Electrek. Pour franchir la barre des 65 %, Tesla a besoin de la France ou de l’Espagne, et de la plupart des pays encore indécis.
Pour rappel, l’Espagne n’a toujours pas autorisé le système, et la France l’a refusé en juillet. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, reprochait à Tesla de laisser le conducteur dépasser la limite de 50 % et de mal surveiller son attention. Tesla a revu ces deux points depuis. Après un échange avec Elon Musk, Philippe Tabarot a autorisé en septembre des essais sur route avec deux voitures fournies par le constructeur, mais la France n’a pas encore dit comment elle votera en décembre.