L’enjeu est de taille pour Tesla. Car le FSD, facturé 99 dollars par mois, est central dans la stratégie d’Elon Musk, qui veut faire du constructeur un pionnier des véhicules autonomes et de la robotique. Reste à voir si sa nouvelle approche sera payante. Et un changement de nom ne règle pas les problèmes du système en soi : beaucoup de régulateurs s’inquiètent de la propension du FSD à dépasser les limitations de vitesse. Les détenteurs de Tesla qui souhaitent en profiter vont donc devoir s’armer de patience, encore…