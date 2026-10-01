Et cette facture se lit déjà dans les comptes. Au deuxième trimestre, l’activité de Tesla a généré 4,7 milliards de dollars, mais le constructeur en a investi 5,8 milliards. Résultat, un flux de trésorerie disponible négatif de 1,1 milliard. Ce solde était positif depuis au moins six trimestres. Le résultat d’exploitation, qui mesure l'activité courante, a pour sa part chuté de 57 % pour tomber à 398 millions.