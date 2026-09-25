Ce jeudi 24 septembre, Tesla a (enfin) donné le coup d’envoi commercial de son poids lourd électrique, lors d’un événement organisé dans sa nouvelle usine de Sparks, dans le Nevada. Une présentation en grande pompe, alors que le site doit à terme produire 50 000 Semi par an, soit environ 1 000 par semaine. « Je vous recommande de passer commande si ce n’est pas déjà fait, mais la liste d’attente est déjà assez importante », a lancé Elon Musk lors d’une intervention par vidéo.