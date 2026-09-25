Tout vient à point à qui sait attendre. Le Semi de Tesla, initialement présenté en 2017, est désormais produit en série. Et les premières livraisons démarrent cette semaine, même si quelques questions demeurent, encore, sans réponse.
Ce jeudi 24 septembre, Tesla a (enfin) donné le coup d’envoi commercial de son poids lourd électrique, lors d’un événement organisé dans sa nouvelle usine de Sparks, dans le Nevada. Une présentation en grande pompe, alors que le site doit à terme produire 50 000 Semi par an, soit environ 1 000 par semaine. « Je vous recommande de passer commande si ce n’est pas déjà fait, mais la liste d’attente est déjà assez importante », a lancé Elon Musk lors d’une intervention par vidéo.
Deux versions
Mais à quoi faut-il s’attendre ? La version Long Range promet environ 800 kilomètres d’autonomie, contre 520 kilomètres pour la Standard. Dan Priestley, directeur de l’ingénierie du Semi, assure que ces chiffres sont mesurés avec un camion chargé au maximum. D’ailleurs, sa batterie de 822 kWh utilise désormais les cellules 4680 produites par Tesla, avec une consommation d’environ 1,06 kWh par kilomètre.
Sa direction électrique lui offre un rayon de braquage proche de celui d’un Model Y, promet Tesla. Quant à la recharge, le constructeur s’appuie sur ses bornes Megacharger, capables de délivrer jusqu’à 1,2 MW. Lors de la démonstration, un Semi est passé de 3 à 60 % de batterie en une trentaine de minutes.
La marque met aussi en avant la fiabilité de ses camions : selon elle, ils restent en état de rouler 98 % du temps, contre 90 à 95 % en moyenne pour un poids lourd diesel. L’argument pèse, alors que le coût du gazole bat des records.
Un camion très attendu
Le succès est sans équivoque. Cette semaine, la coalition ZET SCALE, qui rassemble de grands chargeurs comme Microsoft et PepsiCo, a retenu Tesla pour 2 500 camions. C’est presque le double du parc américain actuel de poids lourds électriques. Le spécialiste du transport autonome Einride en a en outre commandé 500, et IMC Logistics 50.
Pas de quoi faire oublier les nombreuses années de retard, car le Semi devait initialement entrer en production dès 2019. Mais la pandémie de Covid-19 et la pénurie mondiale de composants ont bouleversé ce calendrier.
Si Tesla a bien livré quelques exemplaires à PepsiCo fin 2022, ils étaient quasiment assemblés à la main sur une ligne pilote. L’entreprise a ensuite passé trois ans à revoir sa copie et a allégé le camion de près de 450 kilogrammes. Le design final a été dévoilé en février 2026, tandis que le premier exemplaire de série est sorti de l’usine en avril.
Mais plusieurs points restent flous. Tesla n’a communiqué ni le nombre de commandes, ni le prix du Semi. En 2017, la marque annonçait 150 000 à 180 000 dollars. Or, selon l’International Council on Clean Transportation (ICCT), la version longue autonomie serait désormais facturée autour de 290 000 dollars. Concernant l’Europe, Tesla a annoncé en août une version adaptée au marché local, dont les livraisons doivent débuter en 2027. La concurrence s’annonce rude face à Daimler et Volvo.