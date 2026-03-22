Notre confrère américain TechSpot a pu interroger des chauffeurs du Semi Truck de Tesla.

Angel Rodriguez, chauffeur de 56 ans chez Hight Logistics à Long Beach, a passé des décennies à gérer un embrayage et une boîte 13 vitesses. Après un mois de pilote au volant du Semi, il tresse des louange au modèle électrique de Tesla : « C'est plus facile pour le corps. Moins de stress, parce qu'on ne gère plus ni l'embrayage ni le levier ».

La transmission automatique facilite les conditions de travail sur de longues journées de route. Le siège centré aussi, avec des écrans qui couvrent tout le tour du véhicule et suppriment l'angle mort côté droit. Et ce sont des professionnels du volant, qui se méfient naturellement de chaque nouveauté, qui le rapportent spontanément.

Dakota Shearer, chauffeur pour IMC Logistics, s'est retrouvé coincé dans un virage serré avec une remorque de 12 mètres, quelque part près de Sparks au Nevada. Dans un diesel classique, il aurait multiplié les sorties de cabine pour vérifier ses angles. Avec le Semi, une seule manœuvre a suffi. « C'est comme si ça n'avait pas existé », a-t-il confié au Wall Street Journal. Lors du même essai pilote d'un mois, il a gravi un col de montagne avec 11 tonnes de croquettes pour chiens à bord, et le camion a tracté sans broncher.