Fin de partie pour le patron de Nikola (camions électriques), condamné à 4 ans de prison pour mensonges

Un succès plus que fulgurant, propulsé par d'autres partenariats importants. Mias tout a rapidement tourné au cauchemar, lorsque le 10 septembre 2020, Hindenburg Research publie un rapport accablant sur Nikola. L'entreprise serait une escroquerie en bonne et due forme. D'autres entités se sont penchées sur la question comme le Financial Times et le Resarch Enquirer. Lorsque l'entreprise avait fait la démonstration de son camion autonome roulant seul sur une route, il s'avérait en fait que celle-ci était en pente douce, et que le véhicule glissait simplement en roue libre. Des révélations qui ont fait chuter de 36 % les actions de la société. En 2021, les autorités américaines portent plainte contre lui, ce qui a déclenché la mise en route de l'enquête.