Le P.-D.G. de Nikola répond à Hindenburg et avoue certains de ses mensonges

L'un des principaux sujets de discorde entre le Hindenburg Research et Nikola était le One, ce camion à hydrogène qu'avait présenté Trevor Milton lors d'une conférence en 2016. Le Hindenburg a assuré que le poids lourd était une coquille vide, sans moteur, batteries, ni boîte de vitesses, et qu'il était même branché sur la scène pour que son intérieur s'allume et laisse apparaître un système d'info-divertissement préchargé pour l'occasion.