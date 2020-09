Kenworth présente deux poids lourds électriques d'une autonomie de 300 km

Constructeur de poids lourds parmi les plus implantés sur le marché, Kenworth est surtout réputé pour ses trucks américains typiques. Toutefois, l'entreprise fabrique aussi des camions aux dimensions plus raisonnables, et c'est par des modèles de ce type qu'elle a voulu débuter son électrification. Kenworth a ainsi créé une déclinaison « zéro émission » de ses K270 Class 6 et K370 Class 7, désormais appelés K270E et K370E.