Accusé de mensonge et de fraude, le P.-D.G. de Nikola Motor Company démissionne

Le P.-D.G. et fondateur de Nikola Corp. a ainsi déclaré sur Twitter : « J'ai demandé au conseil d'administration de me laisser quitter mes fonctions de président exécutif et de membre du conseil d'administration de Nikola. L'accent doit être mis sur la société et sa mission qui change le monde, pas sur moi. J'ai l'intention de me défendre contre les fausses allégations formulées à mon encontre par des détracteurs extérieurs ».

Pour le futur ex-président de Nikola, l’entreprise est entre de bonnes mains pour poursuivre ses développements actuels et futurs. Mais Trevor Milton ne compte pas en rester là et affirme avoir l'intention de se défendre. Rappelons que différentes accusations ont été portées contre lui par un rapport publié par la société d’analyses et de recherche financière Hindenburg Research, la semaine passée.