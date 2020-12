Nikola abandonne son projet de camion-benne électrique en raison de difficultés techniques

« Après une collaboration étroite et un examen approfondi, les deux entreprises [Nikola et Republic Services] ont déterminé que la combinaison de diverses nouvelles technologies et de nouvelles méthodes de conception entraînerait un temps de développement plus long que prévu et des coûts inattendus. En conséquence, le programme est interrompu, ce qui entraîne l’annulation de la commande de véhicules précédemment annoncée », c'est donc ce qu'on lit du communiqué partagé la semaine dernière par Nikola.

Comme l'explique Electrek, cette annonce est surprenante en cela que plusieurs entreprises concurrentes ont réalisé de belles avancées sur des chantiers similaires ces derniers mois. Le Chinois BYD dispose par exemple d'un camion à ordures de 3,9 tonnes capable de parcourir 160 kilomètres sur batterie. Mack et Volvo ont également dévoilé un camion poubelle électrique, tandis que Daimler a récemment assuré qu'il serait en mesure de lancer prochainement un modèle de son cru sur le marché.