Sur le plan technique, la version européenne du Semi affiche un poids total roulant autorisé de 40 tonnes et un poids à vide de 9 100 kg. À pleine charge, son autonomie est estimée jusqu'à 550 km à une vitesse constante de 80 km/h. Le véhicule est équipé de trois moteurs et d'une prise de force électrique (ePTO) pouvant atteindre 25 kW. Cette dernière vise à alimenter certains accessoires externes. La consommation d'énergie du Semi est estimée à 1 kWh/km.