On l'attendait depuis des mois, il devrait enfin arriver prochainement en Europe. Le Tesla Semi, le camion de l'entreprise d'Elon Musk pourrait bien être sur les routes européennes dès l'an prochain.
Après avoir annoncé en août dernier l'arrivée de son camion électrique Semi sur le marché européen, Tesla a publié les premiers détails techniques de cette déclinaison. Les livraisons du véhicule en Europe sont prévues pour débuter en 2027.
Jusqu'à 550 km d'autonomie
Sur le plan technique, la version européenne du Semi affiche un poids total roulant autorisé de 40 tonnes et un poids à vide de 9 100 kg. À pleine charge, son autonomie est estimée jusqu'à 550 km à une vitesse constante de 80 km/h. Le véhicule est équipé de trois moteurs et d'une prise de force électrique (ePTO) pouvant atteindre 25 kW. Cette dernière vise à alimenter certains accessoires externes. La consommation d'énergie du Semi est estimée à 1 kWh/km.
En matière de recharge, le camion est conçu pour accepter une puissance allant jusqu'à 800 kW sur la borne Megacharger, ce qui permet de récupérer 60 % d'autonomie en 30 minutes. Tesla prévoit également une solution appelée Basecharger, destinée au stationnement nocturne dans les dépôts. Ce système délivre une puissance en courant continu allant jusqu'à 120 kW et permet de recharger 60 % de la batterie en quatre heures.
Un aménagement haut de gamme
L'aménagement intérieur comprend un espace suffisant pour se tenir debout, une patère pour accrocher un vêtement, un siège chauffant et ventilé, ainsi que deux écrans tactiles. L'isolation sonore du poste de conduite s'appuie sur du verre acoustique et des matériaux insonorisants.
Par rapport à la version américaine, le modèle destiné à l'Europe présente des modifications visibles. Les imposants rétroviseurs latéraux ont été retirés et semblent remplacés par des caméras. De plus, les phares à LED enveloppants d'origine sont remplacés par deux bandes lumineuses disposées de chaque côté de la face avant, façon Model Y.