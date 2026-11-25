À deux jours du Black Friday, Amazon a déjà fait baisser le prix d’une grande partie de son catalogue tech, des smartphones aux robots aspirateurs. Nous en avons retenu 50, et détaillé dix parmi celles que vous avez le plus commandées via nos liens depuis le 11 novembre.
La liste ci-dessous réunit 50 offres Amazon relevées ce mercredi 25 novembre, avec des remises de 13 % à 67 % par rapport au prix barré. Les dix fiches qui suivent sont celles des produits parmi les plus commandés par nos lecteurs depuis le 11 novembre, avec ce que nous avons testé ou relevé sur chacun, et ce qu’il faut savoir avant d’acheter. La plus forte économie en euros concerne le Dell 15 (470 € de moins), la plus forte en pourcentage la caméra Blink Outdoor 4 (-67 %).
Les 50 meilleures offres Amazon du Black Friday
Les offres du Black Friday sont ouvertes à tous, mais un abonnement Amazon Prime donne accès à la livraison rapide gratuite. Vous bénéficiez d’un essai gratuit de 30 jours, c’est donc le bon moment pour tester.
Attention : les prix du Black Friday peuvent évoluer d’une heure à l’autre. Ceux de cette sélection ont été relevés le mercredi 25 novembre.
Les produits phares : les plus commandés par nos lecteurs 🔥
- PC portable Dell 15 (Core i5, 16 Go, 512 Go) à 529 € au lieu de 999 € 🔥
- Amazon Fire TV Stick HD à 23,99 € au lieu de 64,99 € 🔥
- Caméra Blink Outdoor 4 à 24,99 € au lieu de 74,99 € 🔥
- Amazon Fire TV Stick 4K Max à 52,99 € au lieu de 114,99 € 🔥
- Serrure connectée Nuki Smart Lock Go à 159 € au lieu de 209 €
- Sonnette vidéo Ring Battery Video Doorbell 2K à 49,99 € au lieu de 99,99 € 🔥
- Apple AirPods Pro 3 à 188 € au lieu de 249 €
- Liseuse Kindle Colorsoft 16 Go à 164,99 € au lieu de 299,99 € 🔥
- Amazon Echo Hub à 79,99 € au lieu de 199,99 € 🔥
- Apple AirTag (2e génération) à 25 € au lieu de 35 €
Les petits prix du Black Friday 🔥
- Enceinte Anker soundcore 2 à 24,99 € au lieu de 39,99 €
- Ring Intercom Audio à 29,99 € au lieu de 79,99 € 🔥
- Caméra Ring Pan-Tilt Indoor Camera 2K à 34,99 € au lieu de 69,99 € 🔥
- Enceinte connectée Amazon Echo Dot Max à 54,99 € au lieu de 129,99 € 🔥
Smartphones & montres connectées 📱
- Apple iPhone Air 256 Go à 979 € au lieu de 1 329 €
- Samsung Galaxy S26 256 Go à 899 € au lieu de 1 119 €
- Montre Samsung Galaxy Watch8 40 mm à 219,99 € au lieu de 329,99 €
- Montre Garmin Forerunner 265 à 269 € au lieu de 419,99 €
- Montre Garmin fēnix 8 47 mm à 530 € au lieu de 799,99 €
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- CyberGhost VPN à 1,59€/mois + 4 mois offerts (-87%)
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans (-75%)
- Promo stockage en ligne : pCloud Pack 3en1 à vie à 579€ au lieu de 1 517€
- ExpressVPN à 3,49 €/mois 2 ans + 4 mois offerts (-76%)
- Offre spéciale -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Forfait REDbySFR 250Go 5G Voyage à 12,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 6,01 €, + 3 mois offerts
- Intego ONE Complete à 2,71 €/mois pendant 2 ans (-50 %)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleures IA, à moins de 40 $
Audio : casques & écouteurs 🎧
- Apple AirPods 4 avec réduction de bruit à 129 € au lieu de 159 €
- Casque Sonos Ace à 189,99 € au lieu de 449 € 🔥
- Écouteurs Bose QuietComfort Ultra (2e génération) à 219,95 € au lieu de 299,95 €
Mac, PC, tablettes & composants 💻
- Apple MacBook Air 13 pouces M5 (16 Go, 512 Go) à 1 199 € au lieu de 1 399 €
- Apple Mac mini M6 (16 Go, 256 Go) à 889 € au lieu de 1 049 €
- Microsoft Surface Pro 12 pouces (Snapdragon X Plus, 8 Go, 256 Go) à 599 € au lieu de 949 €
- Apple Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique à 137,65 € au lieu de 199 €
- Apple iPad Air 13 pouces M4 (256 Go, Wi-Fi) à 999 € au lieu de 1 159 €
- Apple Pencil Pro à 109 € au lieu de 149 €
- Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à 283,99 € au lieu de 496,99 € 🔥
- SSD interne Samsung 990 1 To à 153,99 € au lieu de 179,90 €
- Clavier gaming Logitech G915 X (switchs GL Brown Tactile) à 109,99 € au lieu de 179,99 €
TV & écrans gaming 📺
- Écran PC LG UltraGear 34GX900A OLED 34 pouces à 639,99 € au lieu de 999,99 €
- TV Samsung Neo QLED 65QN70H 65 pouces à 649 € au lieu de 990 €
- TV Samsung Mini LED 65M70H 65 pouces à 499,98 € au lieu de 699 €
- TV Samsung OLED 48S85H 48 pouces à 795 € au lieu de 1 099 €
- TV Xiaomi F Pro 75 pouces QLED 4K à 499 € au lieu de 599 €
Consoles & VR 🎮
- Nintendo Switch 2 + Zelda: Ocarina of Time (code) à 488,99 € au lieu de 559,98 €
- Casque VR Meta Quest 3S 128 Go à 295,99 € au lieu de 359,99 €
Photo, vidéo & IA 📷
- Caméra DJI Osmo Pocket 3 à 263,98 € au lieu de 429 €
- Caméra DJI Osmo Action 4 Standard à 170 € au lieu de 239 €
- Enregistreur IA Plaud Note Pro à 149 € au lieu de 189 €
Appareils Amazon & sécurité 📦
- Liseuse Kindle Paperwhite 16 Go à 154,99 € au lieu de 224,99 €
- Caméra Ring Floodlight Cam 4K Pro à 189,99 € au lieu de 279,99 €
Aspirateurs, robots & beauté 🤖
- Robot aspirateur laveur Roborock Qrevo 2 Pro à 379,99 € au lieu de 699,99 € 🔥
- Robot aspirateur laveur Roborock Qrevo S Pro Set à 299,99 € au lieu de 599,99 € 🔥
- Robot aspirateur laveur Ecovacs Deebot T50 Omni Gen3 à 234,99 € au lieu de 399 € 🔥
- Robot aspirateur laveur Dreame X50 Ultra Complete à 569,05 € au lieu de 999 € 🔥
- Aspirateur laveur Tineco Floor One S7 Stretch Ultra à 249,99 € au lieu de 399,99 €
- Aspirateur balai Dyson V8 Origin à 229 € au lieu de 379 € 🔥
- Dyson Airwrap Origin à 299 € au lieu de 449 €
Dell 15 : le PC portable Core i5, 16 Go et 512 Go à 470 € de moins, à 529 €
Ce Dell 15 associe un Core i5-1334U de 13e génération à 16 Go de mémoire DDR5 et à un SSD de 512 Go, selon la fiche Amazon. Son écran de 15,6 pouces Full HD, en dalle IPS antireflet, monte à 120 Hz, et il dispose d’un port USB-C avec Power Delivery, d’un HDMI et d’un lecteur de cartes microSD. Il est vendu et expédié par Amazon. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une configuration complète : 16 Go de mémoire DDR5 et 512 Go de SSD, de quoi enchaîner les onglets et les logiciels de bureau.
- Un écran à 120 Hz : un affichage fluide pour un 15,6 pouces Full HD antireflet.
- À savoir : sa fiche le destine au multitâche et aux tâches du quotidien ; pour jouer ou monter de la vidéo, il faudra viser une configuration plus musclée.
Fire TV Stick HD : la clé de streaming d’Amazon à moins de 24 €, à 23,99 €
Amazon présente ce Fire TV Stick HD comme son lecteur HD en streaming le plus rapide, avec la nouvelle interface Fire TV, une télécommande vocale Alexa et une alimentation directe par le téléviseur. Il donne accès à Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Canal+ ou TF1+. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Toutes les applications : Prime Video, Netflix, Disney+, Canal+, TF1+, M6+ et les autres.
- Facile à installer : alimenté directement par le téléviseur, selon Amazon.
- À savoir : il se limite à la HD : pour une TV 4K, mieux vaut le Fire TV Stick 4K Max.
Blink Outdoor 4 : la caméra extérieure sans fil à moins de 25 €, à 24,99 €
Cette caméra sans fil filme en 1080p, voit la nuit en infrarouge et permet de parler aux visiteurs grâce à l’audio bidirectionnel, selon la fiche Amazon. Les deux piles AA au lithium fournies lui donnent jusqu’à deux ans d’autonomie. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Deux ans d’autonomie : annoncés avec les piles fournies.
- La plus forte remise de la sélection : 67 % sous le prix conseillé.
- À savoir : Amazon la vend comme caméra supplémentaire, et l’enregistrement des clips dans le cloud demande un abonnement Blink.
Fire TV Stick 4K Max : la clé 4K Wi-Fi 6E à moins de 53 €, à 52,99 €
Le stick de streaming le plus puissant d’Amazon prend en charge le Wi-Fi 6E, la 4K Ultra HD avec Dolby Vision, HDR10+ et le son Dolby Atmos, selon la fiche Amazon. Il reçoit la nouvelle interface Fire TV de 2026 et la fonction Écran dynamique. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- 4K, Dolby Vision et Dolby Atmos : l’image et le son les plus complets de la gamme Fire TV.
- Wi-Fi 6E : pour un flux plus stable sur une box récente.
- À savoir : le Wi-Fi 6E ne sert qu’avec une box ou un routeur compatible.
Nuki Smart Lock Go : la serrure connectée sans perçage, 50 € de moins, à 159 €
Cette serrure connectée se monte sur la serrure existante en quelques minutes, sans perçage, selon la fiche Amazon, et transforme le smartphone en clé grâce au Bluetooth. Elle prend en charge Matter et fonctionne avec Apple Home, Alexa, Google Home et SmartThings. Elle est vendue et expédiée par Nuki. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Une pose sans perçage : elle se fixe sur la serrure existante, ce qui convient aussi aux locataires, selon la fiche.
- Compatible avec les grands assistants : Apple Home, Alexa, Google Home et SmartThings, plus Matter.
- À savoir : la fiche mentionne le clavier Nuki pour ouvrir par code, vérifiez sur la page s’il est inclus avant d’acheter.
Ring sonnette vidéo 2K : la sonnette 2K sans fil à moitié prix, à 49,99 €
Cette sonnette vidéo sans fil filme en 2K, zoome jusqu’à 6x et permet de voir, entendre et parler aux visiteurs en temps réel, selon la fiche Amazon. Elle fonctionne sur batterie intégrée et s’installe soi-même. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Une vidéo 2K : avec un zoom jusqu’à 6x pour inspecter les détails.
- Sans fil : batterie intégrée, installation sans électricien.
- À savoir : l’abonnement Ring, nécessaire pour retrouver les vidéos enregistrées, n’est offert que 30 jours.
AirPods Pro 3 : nos écouteurs notés 9/10 sous les 190 €, à 188 €
Notre test des AirPods Pro 3 leur a attribué 9/10, avec la note maximale pour l’isolation et le micro. Nous avons mesuré un peu plus de 8 h 20 d’autonomie avec la réduction de bruit, et la certification passe à IP57, boîtier compris.
✅ Points forts
- Une isolation au sommet : 10/10 en isolation et en microphone dans notre test.
- Plus robustes : la certification IP57 les protège de la poussière et des immersions.
- À savoir : le boîtier n’assure plus que deux recharges complètes.
Kindle Colorsoft : la liseuse couleur d’Amazon à 45 % de remise, à 164,99 €
Cette Kindle Colorsoft de 16 Go, modèle 2024, est la liseuse à écran couleur d’Amazon. Notre test de la Kindle Colorsoft, mené sur la version Signature Edition, lui a attribué 6/10 : nous y avons trouvé une liseuse très réactive, avec très peu de rémanence.
✅ Points forts
- Très réactive : même lors des zooms, selon notre test.
- Très peu de rémanence : les pages se tournent sans traces visibles.
- À savoir : notre test a relevé les défauts habituels des dalles Kaleido 3 et l’enfermement dans les services Amazon.
Echo Hub : 120 € de moins sur l’écran de contrôle de la maison connectée, à 79,99 €
Cet écran de 8 pouces pilote depuis un même tableau de bord les appareils, caméras, routines et l’alarme de la maison, avec Alexa+. Il prend en charge le Wi-Fi, le Bluetooth, le Zigbee, Matter et Sidewalk, selon la fiche Amazon. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un tableau de bord personnalisable : les commandes rangées par sections, à la taille voulue.
- Zigbee et Matter : il synchronise des milliers d’appareils compatibles avec Alexa.
- À savoir : le récapitulatif des caméras Ring demande un abonnement Ring, vendu à part.
AirTag 2 : 10 € de moins sur le traqueur d’Apple, à 25 €
Notre test de l’AirTag 2 a mesuré 77 dB à 2 mètres quand il sonne, contre 68 dB pour la première génération, et la localisation précise nous a guidés jusqu’à des clés laissées au fond d’un jardin. Elle demande un iPhone 15 ou plus récent. Cet AirTag est vendu et expédié par Amazon.
✅ Points forts
- Un signal plus fort : 77 dB mesurés à 2 mètres, contre 68 dB pour le premier AirTag.
- La localisation précise au poignet : sur l’Apple Watch, à partir de la Series 9 ou de l’Ultra 2.
- À savoir : il n’a pas de trou d’attache, il faut un porte-clés ou un étui vendu à part.
Black Friday 2026 : jusqu’à quand durent les offres d’Amazon ?
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday le lundi 30. Amazon a ouvert ses promotions bien avant : les prix de cette sélection ont été relevés le mercredi 25 novembre et peuvent changer d’une heure à l’autre, au gré des stocks. Pour les offres que la boutique signale comme Black Friday, Amazon affiche une fin de promotion au lundi 30 novembre à 23 h 59 ; les autres n’annoncent pas de date de fin. Toutes nos sélections du moment sont réunies sur notre page Black Friday.
Comment savoir si une promo high-tech est vraiment intéressante ?
Regardez d’abord ce que désigne le prix barré : Amazon affiche tantôt le prix conseillé par la marque, tantôt son prix le plus bas des 30 derniers jours, ce qui est plus exigeant. Vérifiez ensuite que le produit est vendu par Amazon ou par la boutique officielle de la marque, et non par un vendeur tiers, souvent plus cher sur les consoles et les smartphones très demandés. Enfin, comparez la configuration exacte, stockage, mémoire ou accessoires fournis, avant de comparer les prix d’une offre à l’autre.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans (-75%)
- Promo stockage en ligne : pCloud Pack 3en1 à vie à 579€ au lieu de 1 517€
- ExpressVPN à 3,49 €/mois 2 ans + 4 mois offerts (-80%)
- CyberGhost VPN à 1.99€/mois + 4 mois offerts (-83%)
- Offre spéciale -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Forfait REDbySFR 250Go 5G Voyage à 12,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,91 €, + 3 mois offerts
- Intego ONE Complete à 2,71 €/mois pendant 2 ans (-50 %)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleures IA, à moins de 40 $
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