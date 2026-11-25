La Microsoft Surface Pro de 12 pouces se destine avant tout aux adeptes de Windows 11 en quête d’une machine légère et polyvalente qui permet de lire, naviguer et travailler au quotidien. Elle gagne aussi en intérêt si vous possédez déjà des accessoires compatibles : dans le cas contraire, il vous faudra peut-être investir.

Il faut néanmoins prendre en compte que, même si elle fonctionne sous Windows 11, sa configuration matérielle ne la rend pas forcément compatible avec tous les logiciels PC. Méfiance aussi si vous utilisez des programmes gourmands : ses 8 Go de RAM peuvent s’avérer un peu justes.