Le Black Friday bat son plein chez Amazon : le cybermarchand propose la Microsoft Surface Pro 12, dotée de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, pour 599 € au lieu de 949 € jusqu’à la fin du mois.
Utiliser Windows 11 en natif sur une tablette tactile, c’est possible en optant pour une Surface Pro. Et le Black Friday donne actuellement l’opportunité de le faire en bénéficiant d’une remise de 37 % : en effet, la Microsoft Surface Pro de 12 pouces dotée d’un SoC Snapdragon X Plus passe de 949 € à 599 € chez le commerçant. Cela correspond à une remise de 350 €, mais il faut tenir compte du fait que le clavier, le stylet et le chargeur ne sont pas fournis avec la tablette.
La Microsoft Surface Pro 12 pouces sous Snapdragon X Plus passe de 949 € à 599 € chez Amazon durant le Black Friday.
Pourquoi choisir la Microsoft Surface Pro 12 pouces ?
- Pour son format léger : la tablette pèse environ 686 g sans clavier, ce qui la rend très facile à transporter.
- Pour son écran tactile : la dalle de 12 pouces permet de consulter et manipuler vos contenus directement avec vos doigts.
- Pour sa béquille intégrée : elle permet de poser la Surface sur un bureau et d’ajuster son inclinaison en fonction des besoins.
Une petite Surface pour travailler et se divertir au quotidien
Cette version de la Microsoft Surface Pro embarque un écran LCD de 12 pouces qui affiche une définition de 2 196 × 1 464 pixels. Son taux de rafraîchissement monte jusqu’à 90 Hz, et grâce à son format 3:2, la tablette s’avère particulièrement adaptée à la consultation de documents. Notre test de la Surface Pro 12 pouces, réalisé sur la version avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, salue le format compact de l’appareil ainsi que ses finitions et son fonctionnement silencieux. Néanmoins, son écran brillant, ses performances modestes et son stockage impossible à remplacer nous ont quand même fait tiquer.
Le format hybride implique quelques compromis
La dimension hybride de la Surface Pro 12 est utile si vous estimez avoir besoin d’alterner entre son mode tablette et son mode PC portable en lui ajoutant un clavier. Mais il faut tout de même vous assurer que les logiciels que vous avez l’habitude d’utiliser sont compatibles avec Windows 11 sur Arm.
✅ Les points forts
- Format compact et poids correct.
- Écran tactile au format 3:2.
- Béquille intégrée et fonctionnement sans ventilateur.
❌ Les limites
- 8 Go de RAM peuvent limiter le multitâche.
- Clavier, stylet et chargeur vendus séparément.
Le Black Friday permet d’acquérir cette Surface Pro 12 pouces pour 599 € chez Amazon, soit 350 € sous son prix habituel.
La Microsoft Surface Pro de 12 pouces se destine avant tout aux adeptes de Windows 11 en quête d’une machine légère et polyvalente qui permet de lire, naviguer et travailler au quotidien. Elle gagne aussi en intérêt si vous possédez déjà des accessoires compatibles : dans le cas contraire, il vous faudra peut-être investir.
Il faut néanmoins prendre en compte que, même si elle fonctionne sous Windows 11, sa configuration matérielle ne la rend pas forcément compatible avec tous les logiciels PC. Méfiance aussi si vous utilisez des programmes gourmands : ses 8 Go de RAM peuvent s’avérer un peu justes.
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