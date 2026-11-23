À quatre jours du Black Friday du 27 novembre, Amazon a relancé une grande partie de ses offres tech, de l’iPhone Air aux écrans OLED taillés pour GTA VI. Nous en avons retenu 30, vérifiées ce lundi, en plaçant en tête les produits testés par notre rédaction et en comparant chaque prix au prix barré affiché par Amazon.
Cette sélection s’ouvre sur les neuf produits que nous avons testés, de l’iPhone Air à la Kindle Colorsoft, avant de passer à ceux que nous n’avons pas eus entre les mains. Elle couvre les smartphones, l’audio, le Mac, les TV et écrans de jeu, la maison connectée et l’électroménager, avec des remises de 9 % à 67 % sur le prix barré. La plus forte économie en euros concerne l’écran LG UltraGear de 45 pouces (800 € de moins), la plus forte en pourcentage la caméra Blink Outdoor 4 (-67 %).
Smartphones et montres 📱
- Apple iPhone Air 256 Go à 979 € au lieu de 1 329 € (-26 %)
- Samsung Galaxy S26 Ultra 256 Go à 1 099 € au lieu de 1 569 € (-30 %)
- Montre Samsung Galaxy Watch8 40 mm à 219,99 € au lieu de 329,99 € (-33 %)
Audio : casques, écouteurs & enceintes 🎧
- Apple AirPods Pro 3 à 188 € au lieu de 249 € (-24 %)
- Casque Sony WH-1000XM5 à 217,99 € au lieu de 245 € (-11 %)
- Écouteurs Samsung Galaxy Buds3 Pro à 119,99 € au lieu de 249,95 € (-52 %)
- Apple AirPods 4 avec réduction de bruit à 129 € au lieu de 159 € (-19 %)
- Enceinte JBL Xtreme 4 à 169,99 € au lieu de 329,99 € (-48 %)
- Enceinte Bose SoundLink Flex (2e génération) à 89,99 € au lieu de 179,95 € (-50 %)
- Enceinte Anker soundcore 2 à 24,99 € au lieu de 39,99 € (-38 %)
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans (-75%)
- Promo stockage en ligne : pCloud Pack 3en1 à vie à 579€ au lieu de 1 517€
- ExpressVPN à 3,49 €/mois 2 ans + 4 mois offerts (-80%)
- CyberGhost VPN à 1.99€/mois + 4 mois offerts (-83%)
- Offre spéciale -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Forfait REDbySFR 250Go 5G Voyage à 12,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,91 €, + 3 mois offerts
- Intego ONE Complete à 2,71 €/mois pendant 2 ans (-50 %)
Mac et PC portables 💻
- Apple MacBook Air 13 pouces M5 (16 Go, 512 Go) à 1 199 € au lieu de 1 399 € (-14 %)
- Apple Mac mini M6 (16 Go, 256 Go) à 889 € au lieu de 1 049 € (-15 %)
- PC portable Dell 15 (Core i5, 16 Go, 512 Go) à 529 € au lieu de 999 € (-47 %)
- Microsoft Surface Pro 12 pouces (Snapdragon X Plus, 8 Go, 256 Go) à 599 € au lieu de 949 € (-37 %)
- Apple Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique à 137,65 € au lieu de 199 € (-31 %)
TV, écrans gaming & vidéoprojecteurs 📺
- Écran PC LG UltraGear 45GX90SA OLED 45 pouces à 799,99 € au lieu de 1 599,99 € (-50 %)
- Écran PC LG UltraGear 34GX900A OLED 34 pouces à 639,99 € au lieu de 999,99 € (-36 %)
- TV Samsung Neo QLED 65QN70H 65 pouces à 649 € au lieu de 990 € (-34 %)
- TV Samsung Mini LED 65M70H 65 pouces à 499,98 € au lieu de 699 € (-28 %)
- TV Samsung OLED 48S85H 48 pouces à 795 € au lieu de 1 099 € (-28 %)
- Vidéoprojecteur XGIMI Elfin Flip 4K à 749 € au lieu de 999 € (-25 %)
Consoles & jeux vidéo 🎮
- Nintendo Switch 2 + Zelda: Ocarina of Time (code) à 509,98 € au lieu de 559,98 € (-9 %)
Appareils Amazon : Fire TV, Kindle, Ring, Blink 📦
- Amazon Fire TV Stick HD à 23,99 € au lieu de 64,99 € (-63 %)
- Amazon Fire TV Stick 4K Max à 52,99 € au lieu de 114,99 € (-54 %)
- Liseuse Kindle Colorsoft 16 Go à 164,99 € au lieu de 299,99 € (-45 %)
- Liseuse Kindle Paperwhite 16 Go à 154,99 € au lieu de 224,99 € (-31 %)
- Caméra Blink Outdoor 4 à 24,99 € au lieu de 74,99 € (-67 %)
- Sonnette vidéo Ring Battery Video Doorbell 2K à 49,99 € au lieu de 99,99 € (-50 %)
Maison et beauté 🏠
- Robot aspirateur laveur Roborock Qrevo 2 Pro à 379,99 € au lieu de 699,99 € (-46 %)
- Dyson Airwrap Origin à 299 € au lieu de 449 € (-33 %)
iPhone Air : 350 € de moins sur l’iPhone le plus fin, noté 8/10, à 979 €
Notre test de l’iPhone Air lui a attribué 8/10. Il ne mesure que 5,6 mm d’épaisseur pour 165 g, moins que l’iPhone 16e, et reprend la puce A19 Pro avec un cœur graphique en moins. Cette version 256 Go Noir sidéral est vendue et expédiée par Amazon.
✅ Points forts
- Un format plume : 5,6 mm d’épaisseur et 165 g, plus léger que l’iPhone 16e.
- La puce des iPhone Pro : l’A19 Pro, avec un cœur graphique en moins que sur l’iPhone 17 Pro Max.
- À savoir : l’autonomie tient une journée, sans plus, et il n’a qu’un capteur photo et un haut-parleur.
AirPods Pro 3 : nos écouteurs notés 9/10 sous les 190 €, à 188 €
Notre test des AirPods Pro 3 leur a attribué 9/10, avec la note maximale pour l’isolation et le micro. Nous avons mesuré un peu plus de 8 h 20 d’autonomie avec la réduction de bruit, et la certification passe à IP57, boîtier compris.
✅ Points forts
- Une isolation au sommet : 10/10 en isolation et en microphone dans notre test.
- Plus robustes : la certification IP57 les protège de la poussière et des immersions.
- À savoir : le boîtier n’assure plus que deux recharges complètes.
MacBook Air M5 : 200 € de remise sur le portable noté 8/10, à 1 199 €
Notre test du MacBook Air M5 lui a attribué 8/10, en saluant une puce M5 qui se passe de ventilateur, plus de stockage pour le même prix et un excellent combo clavier/trackpad. Cette offre porte sur le modèle de 13 pouces avec 16 Go de mémoire et 512 Go de SSD.
✅ Points forts
- Un silence absolu : la puce M5 se passe de ventilateur.
- 512 Go dès l’entrée de gamme : un SSD que notre test juge enfin rapide.
- À savoir : nous avons mesuré 10 à 12 heures d’autonomie, contre 18 heures annoncées par Apple, et le modèle 13 pouces est livré sans adaptateur secteur.
Mac mini M6 : 160 € de remise sur le mini PC d’Apple noté 8/10, à 889 €
Notre test du Mac mini M6 lui a attribué 8/10, en saluant la puissance de la puce M6 et un boîtier de 12,7 cm de côté qui ne chauffe pas et ne fait pas de bruit. L’offre porte sur l’entrée de gamme, avec 16 Go de mémoire et 256 Go de SSD.
✅ Points forts
- Une puissance qui fascine : environ 15 % plus rapide en monocœur et près de 56 % en multicœur que le Mac mini M4 sous Cinebench R24, selon notre test.
- Un format minuscule : 12,7 cm de côté pour 670 g, avec trois ports Thunderbolt 4, une sortie HDMI et de l’Ethernet 2,5 Gigabit.
- À savoir : seulement 256 Go de stockage dans cette configuration, et le SSD est soudé.
Galaxy S26 Ultra : 470 € de remise sur le smartphone noté 9/10, à 1 099 €
Notre test du Galaxy S26 Ultra lui a attribué 9/10, en saluant la qualité de son écran, le filtre de confidentialité intégré à la dalle, ses performances et sa charge enfin rapide. Cette version 256 Go Noir est vendue et expédiée par Amazon, avec un chargeur secteur 25 W dans la boîte.
✅ Points forts
- Un écran anti-espion : le filtre de confidentialité est intégré directement à la dalle.
- Une charge enfin rapide : jusqu’à 60 W, l’un des points forts relevés dans notre test.
- À savoir : notre test lui reproche un design qui évolue peu et un prix de lancement très élevé.
Sony WH-1000XM5 : le casque noté 9/10 sous son plus bas des 30 derniers jours, à 217,99 €
Notre test du Sony WH-1000XM5 lui a attribué 9/10. Nous avons mesuré environ 30 heures d’autonomie avec la réduction de bruit en AAC, et 3 minutes de charge rendent environ 3 heures d’écoute. Amazon le vend 217,99 €, sous les 245 € de son prix le plus bas des 30 derniers jours.
✅ Points forts
- Une autonomie confirmée : environ 30 h avec réduction de bruit lors de notre test.
- Une recharge express : 3 minutes de charge pour environ 3 heures d’écoute.
- À savoir : il ne se plie plus, et son successeur, le WH-1000XM6, est désormais en vente.
Switch 2 + Zelda: Ocarina of Time : la console notée 8/10 avec le remake en code, à 509,98 €
Notre test de la Nintendo Switch 2 lui a attribué 8/10. Son écran LCD de 7,9 pouces passe en 1080p à 120 Hz avec HDR, et elle embarque 12 Go de mémoire. Amazon la vend avec le code de téléchargement de Zelda: Ocarina of Time, dans sa version à batterie remplaçable par l’utilisateur.
✅ Points forts
- Un écran plus grand et plus fluide : 7,9 pouces en 1080p à 120 Hz avec HDR.
- Un jeu inclus : le remake de Zelda: Ocarina of Time, exclusif à la Switch 2, en code de téléchargement.
- À savoir : Amazon ne vend plus la console seule en promotion : la remise passe par ce pack.
JBL Xtreme 4 : l’enceinte notée 8/10 à moitié prix, à 169,99 €
Notre test de la JBL Xtreme 4 lui a attribué 8/10, en saluant un rendu de qualité, une autonomie gargantuesque et une batterie remplaçable. Certifiée IP67, elle annonce jusqu’à 24 heures d’autonomie, selon la fiche Amazon.
✅ Points forts
- Costaude : certification IP67 contre l’eau et la poussière.
- Une batterie remplaçable : un atout rare relevé dans notre test.
- À savoir : elle pèse 2,1 kg et a perdu son entrée ligne.
Kindle Colorsoft : la liseuse couleur d’Amazon à 45 % de remise, à 164,99 €
Cette Kindle Colorsoft de 16 Go, modèle 2024, est la liseuse à écran couleur d’Amazon. Notre test de la Kindle Colorsoft, mené sur la version Signature Edition, lui a attribué 6/10 : nous y avons trouvé une liseuse très réactive, avec très peu de rémanence.
✅ Points forts
- Très réactive : même lors des zooms, selon notre test.
- Très peu de rémanence : les pages se tournent sans traces visibles.
- À savoir : notre test a relevé les défauts habituels des dalles Kaleido 3 et l’enfermement dans les services Amazon.
Galaxy Buds3 Pro : les écouteurs haut de gamme de Samsung à moitié prix, à 119,99 €
Selon la fiche Amazon, ces écouteurs combinent réduction active de bruit, audio 360 et fonctions Galaxy AI. Le prix barré de 249,95 € est un ancien prix pratiqué par Amazon. Nous ne les avons pas testés : leur successeur a obtenu 8/10 dans notre test des Galaxy Buds 4 Pro.
✅ Points forts
- Plus de la moitié de remise : 52 % sous l’ancien prix pratiqué par Amazon.
- Réduction de bruit et audio 360 : les deux fonctions phares annoncées par Samsung.
- À savoir : les fonctions avancées sont pensées pour les smartphones Galaxy.
Galaxy Watch8 : 110 € de moins sur la montre connectée de Samsung, à 219,99 €
Samsung présente la Galaxy Watch8 comme sa Galaxy Watch la plus fine et la plus confortable à ce jour, avec un coach running et un coach sommeil qui conseille l’heure du coucher après trois nuits, selon la fiche Amazon. Cette version 40 mm Argent est livrée avec un chargeur rapide 25 W. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Un coach sommeil : des conseils sur l’heure idéale du coucher après seulement trois nuits, selon Samsung.
- Un suivi sportif complet : programmes personnalisés et coach running, d’après la fiche.
- À savoir : le coach sommeil demande trois nuits de port avant ses premiers conseils.
AirPods 4 : la réduction de bruit sur des écouteurs ouverts, à 129 €
Cette version des AirPods 4 ajoute la réduction active du bruit et l’Audio adaptatif au format ouvert, sans embouts, des AirPods classiques, avec la puce H2 et un boîtier USB-C compatible avec la recharge sans fil, selon la fiche Amazon. Nous ne les avons pas testés.
✅ Points forts
- Un format ouvert : un contour affiné et une tige plus courte, sans embouts en silicone.
- La puce H2 : pour l’Audio adaptatif, le mode Transparence et l’isolement de la voix en appel.
- À savoir : un design ouvert isole forcément moins que des AirPods Pro.
Magic Keyboard Touch ID : le clavier complet d’Apple à -31 %, à 137,65 €
Cette version du Magic Keyboard ajoute au modèle de base le capteur Touch ID, pour déverrouiller le Mac d’une pression du doigt, et un pavé numérique. Elle est réservée aux Mac équipés d’une puce Apple, en disposition française et touches blanches. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Touch ID intégré : le déverrouillage du Mac d’une pression du doigt.
- Un pavé numérique : utile pour saisir des chiffres dans un tableur.
- À savoir : il est conçu pour les Mac équipés d’une puce Apple : vérifiez votre modèle avant de commander.
Samsung 65QN70H : le Mini LED 65 pouces sous les 650 €, à 649 €
Ce téléviseur 2026 de 65 pouces associe un rétroéclairage Mini LED à des Quantum Dots, avec le processeur NQ4 AI et l’assistant Vision AI Companion, selon la fiche Amazon. Nous ne l’avons pas testé. Le QN90F, un Mini LED plus haut de gamme sorti en 2025, avait obtenu 8/10 dans notre test du Samsung QN90F.
✅ Points forts
- Le Mini LED en 65 pouces : associé à des Quantum Dots, selon Samsung.
- 341 € de remise : sur le prix conseillé de 990 €.
- À savoir : il se place sous la gamme QN90 que nous avons testée.
Samsung 65M70H : un Mini LED 65 pouces 144 Hz sous les 500 €, à 499,98 €
Ce téléviseur 2026 de 65 pouces passe au rétroéclairage Mini LED et monte à 144 Hz, avec VRR et Auto Game Mode pour les consoles, selon la fiche Amazon. Son design métal sans bordure sur trois côtés intègre l’assistant Vision AI Companion. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- 144 Hz pour jouer : Motion Xcelerator, VRR et Auto Game Mode, d’après Samsung.
- Le Mini LED à petit prix : un rétroéclairage plus précis que les LED classiques.
- À savoir : ses 144 Hz ne servent qu’avec une console ou un PC compatibles.
Samsung OLED 48S85H : l’OLED 120 Hz compatible G-Sync en 48 pouces, à 795 €
Ce téléviseur OLED 4K de 48 pouces, millésime 2026, monte à 120 Hz, gère le G-Sync et le Gaming Hub, avec un son 2.1 de 40 W et 34 mm d’épaisseur, selon la fiche Amazon. Son format en fait aussi un grand écran pour console ou PC. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- L’OLED pour jouer : 4K à 120 Hz, faible latence et compatibilité G-Sync, selon Samsung.
- Un format polyvalent : 48 pouces, assez compact pour un bureau ou une petite pièce.
- À savoir : la version 55 pouces, la 55S85H, n’est plus vendue par Amazon à prix réduit.
LG UltraGear 45" OLED : 800 € de remise sur l’écran OLED incurvé 240 Hz, à 799,99 €
Cet écran gaming de 45 pouces associe une dalle OLED incurvée (800R) en WQHD 3 440 × 1 440 pixels à un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms, compatible FreeSync Premium et G-Sync, selon la fiche Amazon. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- 240 Hz en OLED : un temps de réponse annoncé à 0,03 ms.
- Une immersion géante : 45 pouces incurvés à 800R, DisplayHDR True Black 400.
- À savoir : sa définition WQHD reste modeste pour une diagonale de 45 pouces.
XGIMI Elfin Flip 4K : 250 € de remise sur le projecteur triple laser, à 749 €
Ce vidéoprojecteur 4K de la taille d’un livre repose sur un triple laser RGB annoncé à 1 600 lumens ISO, avec un zoom optique, Google TV et des haut-parleurs Harman Kardon, selon la fiche Amazon. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un zoom optique : de 0,98 à 1,3:1, sans perte de qualité, selon XGIMI.
- Google TV intégré : et le son Harman Kardon, sans barre de son externe.
- À savoir : 1 600 lumens ISO demandent une pièce sombre pour profiter de la 4K.
Blink Outdoor 4 : la caméra extérieure sans fil à moins de 25 €, à 24,99 €
Cette caméra sans fil filme en 1080p, voit la nuit en infrarouge et permet de parler aux visiteurs grâce à l’audio bidirectionnel, selon la fiche Amazon. Les deux piles AA au lithium fournies lui donnent jusqu’à deux ans d’autonomie. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Deux ans d’autonomie : annoncés avec les piles fournies.
- La plus forte remise de la sélection : 67 % sous le prix conseillé.
- À savoir : Amazon la vend comme caméra supplémentaire, et l’enregistrement des clips dans le cloud demande un abonnement Blink.
Fire TV Stick HD : la clé de streaming d’Amazon à moins de 24 €, à 23,99 €
Amazon présente ce Fire TV Stick HD comme son lecteur HD en streaming le plus rapide, avec la nouvelle interface Fire TV, une télécommande vocale Alexa et une alimentation directe par le téléviseur. Il donne accès à Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Canal+ ou TF1+. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Toutes les applications : Prime Video, Netflix, Disney+, Canal+, TF1+, M6+ et les autres.
- Facile à installer : alimenté directement par le téléviseur, selon Amazon.
- À savoir : il se limite à la HD : pour une TV 4K, mieux vaut le Fire TV Stick 4K Max.
Fire TV Stick 4K Max : la clé 4K Wi-Fi 6E à moins de 53 €, à 52,99 €
Le stick de streaming le plus puissant d’Amazon prend en charge le Wi-Fi 6E, la 4K Ultra HD avec Dolby Vision, HDR10+ et le son Dolby Atmos, selon la fiche Amazon. Il reçoit la nouvelle interface Fire TV de 2026 et la fonction Écran dynamique. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- 4K, Dolby Vision et Dolby Atmos : l’image et le son les plus complets de la gamme Fire TV.
- Wi-Fi 6E : pour un flux plus stable sur une box récente.
- À savoir : le Wi-Fi 6E ne sert qu’avec une box ou un routeur compatible.
Ring sonnette vidéo 2K : la sonnette 2K sans fil à moitié prix, à 49,99 €
Cette sonnette vidéo sans fil filme en 2K, zoome jusqu’à 6x et permet de voir, entendre et parler aux visiteurs en temps réel, selon la fiche Amazon. Elle fonctionne sur batterie intégrée et s’installe soi-même. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Une vidéo 2K : avec un zoom jusqu’à 6x pour inspecter les détails.
- Sans fil : batterie intégrée, installation sans électricien.
- À savoir : l’abonnement Ring, nécessaire pour retrouver les vidéos enregistrées, n’est offert que 30 jours.
Kindle Paperwhite : 70 € de remise sur une des meilleures ventes d’Amazon, à 154,99 €
Cette Paperwhite de 2024 passe à un écran antireflet de 7 pouces, résiste à l’eau et tient jusqu’à 12 semaines sur une charge, selon Amazon. Nous ne l’avons pas testée : la génération précédente avait obtenu 7/10 dans notre test de la Kindle Paperwhite 2021.
✅ Points forts
- Un écran de 7 pouces : antireflet, réglable du blanc à l’ambre.
- Jusqu’à 12 semaines d’autonomie : annoncées par Amazon.
- À savoir : elle reste liée à la boutique Kindle.
Bose SoundLink Flex : la petite enceinte baroudeuse à moitié prix, à 89,99 €
Cette enceinte ultra-portable annonce 12 heures d’autonomie, une résistance à l’eau et à la poussière et une lanière pour l’accrocher à un sac, selon la fiche Amazon. Nous n’avons pas testé cette deuxième génération : la première avait fait l’objet de notre test de la Bose SoundLink Flex.
✅ Points forts
- Ultra-portable : elle tient dans la main ou s’accroche à un sac.
- 12 heures d’autonomie : annoncées par Bose.
- À savoir : son format compact limite la puissance face à une JBL Xtreme 4.
Black Friday 2026 : jusqu’à quand durent les offres d’Amazon ?
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday le lundi 30 novembre. Amazon a ouvert sa Black Friday Week bien avant : les prix de cette sélection ont été relevés le lundi 23 novembre et peuvent changer d’une heure à l’autre, au gré des stocks. Toutes nos sélections du moment sont réunies sur notre page Black Friday.
Comment savoir si une promo high-tech est vraiment intéressante ?
Regardez d’abord ce que désigne le prix barré : Amazon affiche tantôt le prix conseillé par la marque, tantôt son prix le plus bas des 30 derniers jours, ce qui est plus exigeant. Vérifiez ensuite que le produit est vendu et expédié par Amazon et non par un vendeur tiers, souvent plus cher sur les consoles et les smartphones très demandés. Enfin, comparez la configuration exacte, stockage, mémoire ou accessoires fournis, avant de comparer les prix d’une offre à l’autre.