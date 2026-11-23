Cette sélection s’ouvre sur les neuf produits que nous avons testés, de l’iPhone Air à la Kindle Colorsoft, avant de passer à ceux que nous n’avons pas eus entre les mains. Elle couvre les smartphones, l’audio, le Mac, les TV et écrans de jeu, la maison connectée et l’électroménager, avec des remises de 9 % à 67 % sur le prix barré. La plus forte économie en euros concerne l’écran LG UltraGear de 45 pouces (800 € de moins), la plus forte en pourcentage la caméra Blink Outdoor 4 (-67 %).