Les amateurs de musique en streaming qui auraient envie de tester Deezer Premium peuvent profiter de l’offre Black Friday de la plateforme. Du 23 novembre au 2 décembre, l’abonnement est proposé à seulement 1 € par mois pendant 4 mois.
Les promotions du Black Friday déferlent sur le Web depuis plusieurs semaines, mais plus on s’approche de la fin du mois de novembre, et plus les bons plans deviennent intéressants. La preuve avec l’offre de la plateforme de streaming Deezer, qui propose 4 mois d’abonnement à sa formule Premium pour seulement 4 € au total.
L’offre est valable jusqu’au mercredi 2 décembre et s’adresse aux nouveaux clients du service.
Que propose l’offre Deezer Premium du Black Friday ?
La proposition de Deezer porte sur son abonnement individuel Premium, destiné à être utilisé par un seul utilisateur à la fois. Pendant quatre mois, le tarif de la formule est fixé à un euro par mois au lieu de 11,99 €. C’est ce montant qui vous sera facturé ensuite, si vous désirez rester abonné au bout des quatre mois à prix réduit.
Durant cette période, vous avez accès à l’ensemble des fonctions de Deezer Premium, dont les suivantes :
- Un accès illimité au catalogue musical, sans coupure publicitaire, avec la possibilité de passer les titres sans limite ;
- La possibilité de créer des playlists pour retrouver vos favoris et préparer vos prochaines soirées ;
- Le téléchargement des albums, des playlists et des podcasts dans l’application ;
- Un son Haute Fidélité pour des millions de morceaux compatibles ;
- L’affichage des paroles et l’identification des morceaux via SongCatcher, qui reconnaît aussi les airs que vous fredonnez.
Si vous voyagez régulièrement ou que vous prenez souvent les transports en commun, le mode hors connexion peut s’avérer très utile. Il permet d’écouter les contenus téléchargés sur votre smartphone, y compris lorsqu’aucun réseau mobile n’est disponible.
Une qualité audio sans perte plus ambitieuse que jamais
Deezer Premium donne accès à la qualité HiFi sans avoir besoin de payer un supplément. Et depuis octobre 2026, la plateforme propose également des fichiers FLAC sans perte allant jusqu’à 24 bits et 192 kHz, et ce pour des dizaines de millions de titres.
Si le rendu dépend de l’enregistrement en lui-même et du matériel d’écoute utilisé, il n’est cependant pas indispensable de posséder un équipement audiophile de pointe pour apprécier la proposition de Deezer Premium. L’absence de publicité, la possibilité d’écouter n’importe quel morceau de musique quand vous le désirez ou encore les suggestions d’écoute générées par Flow rendent l’expérience de plus en plus agréable au fil du temps.
L’application Deezer est également disponible sur un vaste choix d’appareils qui comprend les smartphones et tablettes Android et iOS, les ordinateurs, ainsi que de nombreux téléviseurs et autres appareils connectés compatibles.
Une promotion qui vous accompagne jusqu’à l’année prochaine
Un mois d’essai est souvent trop court pour réellement apprécier le travail de suggestion des algorithmes des plateformes de streaming musical. En quatre mois, vous devriez avoir le temps d’évaluer concrètement la proposition de Deezer Premium, afin de déterminer si la proposition peut vous convenir plus durablement. Il faut d’ailleurs noter que Deezer Premium est une offre sans engagement.
La promotion à 4 € pour quatre mois est valable jusqu’au 2 décembre à 9h59 en passant par le lien dédié. Vous serez alors invité à vous créer un compte Deezer afin d’en bénéficier de manière immédiate. Si vous ne désirez pas rester abonné au terme des quatre mois au tarif préférentiel, il vous suffit d’annuler le renouvellement de l’abonnement depuis votre espace client, au moins 48 heures avant sa date effective.