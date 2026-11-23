La proposition de Deezer porte sur son abonnement individuel Premium, destiné à être utilisé par un seul utilisateur à la fois. Pendant quatre mois, le tarif de la formule est fixé à un euro par mois au lieu de 11,99 €. C’est ce montant qui vous sera facturé ensuite, si vous désirez rester abonné au bout des quatre mois à prix réduit.

Durant cette période, vous avez accès à l’ensemble des fonctions de Deezer Premium, dont les suivantes :

Un accès illimité au catalogue musical, sans coupure publicitaire, avec la possibilité de passer les titres sans limite ;

La possibilité de créer des playlists pour retrouver vos favoris et préparer vos prochaines soirées ;

Le téléchargement des albums, des playlists et des podcasts dans l’application ;

Un son Haute Fidélité pour des millions de morceaux compatibles ;

L’affichage des paroles et l’identification des morceaux via SongCatcher, qui reconnaît aussi les airs que vous fredonnez.

Si vous voyagez régulièrement ou que vous prenez souvent les transports en commun, le mode hors connexion peut s’avérer très utile. Il permet d’écouter les contenus téléchargés sur votre smartphone, y compris lorsqu’aucun réseau mobile n’est disponible.