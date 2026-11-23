Répondre aux clients, relancer un devis, préparer la réunion de 14 h, puis en rédiger le compte rendu : dans une petite structure, toutes ces tâches reposent souvent sur les mêmes personnes. Plutôt que de recruter pour absorber le surplus, Google Workspace mise sur l’automatisation des tâches du quotidien, directement dans les outils utilisés chaque jour : Gmail pour les e-mails, Meet et Agenda pour les réunions, Docs, Sheets et Slides au sein de Drive pour les documents.

Au cœur de ce dispositif, on trouve Gemini, l’intelligence artificielle de Google, intégrée nativement, sans module complémentaire ni logiciel tiers.