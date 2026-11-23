Boîte mail qui déborde, réunions qui s'enchaînent, comptes rendus à rédiger en fin de journée… Pour les freelances et les petites équipes, la charge de travail augmente souvent plus vite que les effectifs. Avec Gemini intégré à Gmail et à Meet, Google Workspace prend en charge une partie de ces tâches du quotidien. À l'occasion du Black Friday, les nouveaux clients bénéficient de 20 % de réduction sur leurs six premiers mois, après une période d'essai gratuite de 14 jours.
Répondre aux clients, relancer un devis, préparer la réunion de 14 h, puis en rédiger le compte rendu : dans une petite structure, toutes ces tâches reposent souvent sur les mêmes personnes. Plutôt que de recruter pour absorber le surplus, Google Workspace mise sur l’automatisation des tâches du quotidien, directement dans les outils utilisés chaque jour : Gmail pour les e-mails, Meet et Agenda pour les réunions, Docs, Sheets et Slides au sein de Drive pour les documents.
Au cœur de ce dispositif, on trouve Gemini, l’intelligence artificielle de Google, intégrée nativement, sans module complémentaire ni logiciel tiers.
Dans Gmail, Gemini aide à garder la main sur sa boîte de réception
C’est souvent là que la journée commence, et que le temps file. Dans Gmail, Gemini peut résumer en quelques lignes un long fil de discussion pour savoir tout de suite où en est un échange, rédiger une réponse professionnelle à partir de quelques indications, puis programmer un rappel pour ne pas oublier une relance. Résultat : plus de messages traités en moins de temps, sans rien laisser passer.
Cette assistance est incluse dès le forfait Business Starter, ainsi que dans les formules Standard et Plus.
Dans Meet, la prise de notes devient automatique
Les réunions sont l’autre poste chronophage, surtout avec tout ce qu’il faut faire après. Avec la fonction « Take notes for me », Gemini prend les notes pendant l’échange : chacun peut se concentrer sur la discussion plutôt que sur son clavier, et les notes sont enregistrées dans un document Google Docs à la fin de la réunion, prêtes à être relues, complétées ou partagées. Plus besoin de désigner un preneur de notes, ni de passer la fin de journée à tout remettre au propre.
Les sous-titres traduits facilitent aussi les échanges avec des clients ou des partenaires étrangers. Ces fonctionnalités sont disponibles avec les forfaits Business Standard et Plus.
Absorber plus de travail sans agrandir l’équipe, et sans compromis sur la confidentialité
Avec les formules Standard et Plus, Gemini fait aussi gagner du temps dans le reste de la suite : une première version de proposition ou de compte rendu dans Docs, un tableau de suivi structuré dans Sheets à partir d’une simple description, l’ébauche d’une présentation dans Slides à partir des fichiers stockés dans Drive, ou encore la synthèse de plusieurs documents dans Drive.
Mises bout à bout, ces minutes gagnées sur chaque e-mail et chaque réunion permettent aux TPE-PME et aux équipes réduites de faire face à une charge de travail plus importante sans avoir à recruter. Google Workspace réunit en outre dans un seul abonnement tous les services indispensables à une petite entreprise, y compris des adresses e-mail professionnelles associées à son propre nom de domaine.
Quant à la confidentialité des données, Google adopte une position claire : « Vos données vous appartiennent. » Les contenus stockés dans Workspace ne sont pas analysés à des fins publicitaires, et les données des entreprises ne servent jamais à entraîner les modèles de fondation publics de Gemini.
Une offre Black Friday pour découvrir Google Workspace
À l’occasion du Black Friday, les nouveaux clients de Google Workspace peuvent profiter de 14 jours d’essai gratuits, puis bénéficier automatiquement de 20 % de réduction sur leurs six premiers mois d’abonnement.
Cette offre est valable pour les forfaits Business Starter, Business Standard et Business Plus, ce qui permet à chaque entreprise d’opter pour la formule qui lui correspond. Starter convient notamment aux indépendants et aux professionnels qui souhaitent obtenir une adresse e-mail personnalisée, utiliser les outils collaboratifs essentiels et profiter de Gemini dans Gmail, avec 30 Go d’espace de stockage inclus.
Standard (2 To) et Plus (5 To) ajoutent la prise de notes automatique dans Meet ainsi que les fonctions d’IA avancées dans Docs, Sheets, Slides et Drive, avec davantage de stockage et de capacités pour le travail collectif. Ces formules conviennent donc mieux aux TPE et aux PME qui enchaînent les réunions.
Offre réservée aux nouveaux clients Google Workspace. Conditions applicables. Voir ici. Les domaines éligibles ne doivent avoir bénéficié d’aucun abonnement payant ni d’aucun essai Google Workspace auparavant.