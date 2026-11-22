Pour le Black Friday, CyberGhost casse le prix de son abonnement VPN avec une offre de 28 mois à seulement 1,99 € par mois. Une occasion particulièrement intéressante pour renforcer sa confidentialité en ligne, sans faire grimper la facture.
En 2026, protéger sa vie numérique n’est plus un luxe, mais une nécessité. Un VPN permet notamment de chiffrer sa connexion et de masquer son adresse IP réelle, en faisant transiter son trafic par un serveur distant. Mais encore faut-il trouver une formule qui ne coûte pas un bras…
CyberGhost profite du Black Friday pour proposer une offre à ne pas manquer : 28 mois d’abonnement pour seulement 1,99 € HT par mois. Une réduction de plus de 83 % par rapport à la formule mensuelle classique, facturée 11,99 €.
CyberGhost VPN : 28 mois de protection pour seulement 1,99 € par mois
C’est évidemment le principal argument de cette opération Black Friday. Plutôt que de payer chaque mois son abonnement 11,99 € (ou 6,99 €/mois pour la formule semestrielle), il est possible de s’engager sur l’offre limitée Black Friday Cyberghost VPN, et bénéficier d’un tarif autrement plus avantageux.
Concrètement, CyberGhost facture 55,72 € HT pour deux années d’abonnement, en ajoutant quatre mois supplémentaires. Au total, l’utilisateur profite donc de 28 mois de VPN, soit un coût moyen de 1,99 € HT par mois.
Et contrairement à certaines offres qui peuvent parfois réserver leur tarif préférentiel aux premiers mois, cette formule permet bel et bien de profiter de ce prix pendant toute la durée de l’abonnement.
7 appareils protégés simultanément et des serveurs dans 100 pays
Au-delà du tarif, CyberGhost propose aussi (et surtout !) un service complet pour accompagner les usages numériques du quotidien. L’abonnement permet notamment de protéger jusqu’à 7 appareils simultanément. Ordinateur portable, smartphone, tablette… Chacun peut profiter de la connexion VPN, sans pour cela devoir multiplier les souscriptions.
Le réseau du fournisseur compte plus de 10 000 serveurs répartis dans 100 pays, avec des infrastructures pouvant atteindre 10 Gbit/s. De quoi disposer de plusieurs points de connexion pour naviguer, accéder à des contenus depuis l’étranger et/ou utiliser un réseau Wi-Fi public avec le plein de sérénité.
CyberGhost applique également une politique dite « No Logs », qui garantit que le service ne conserve aucun journal permettant de retracer l’activité en ligne de ses utilisateurs. Des fonctions de sécurité supplémentaires, comme le Kill Switch, permettent par ailleurs de couper automatiquement l’accès à Internet si la connexion VPN venait à être interrompue.
En cas de question ou de difficulté, CyberGhost met également à disposition un service client accessible 24h/24 et 7j/7. Les utilisateurs peuvent ainsi contacter une équipe multilingue, aussi bien par chat en direct que par e-mail, pour obtenir rapidement de l’aide.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
45 jours pour changer d’avis, même avec l’offre limitée Black Friday
Autre avantage non négligeable, cette promotion bénéficie également de la garantie « satisfait ou remboursé » de 45 jours, la même que celle proposée avec l’offre semestrielle de CyberGhost. L’utilisateur dispose ainsi d’un délai confortable pour tester le service sous différentes formes, et vérifier qu’il correspond à ses attentes.
C’est aussi un point appréciable pour ceux qui n’ont encore jamais utilisé de VPN et souhaitent découvrir ce type de protection, sans s’engager à l’aveugle. Si le service ne convient pas, il est possible de demander un remboursement intégral dans le délai prévu.
Avec son prix de 55,72 € HT pour 28 mois, soit moins de 2 € HT par mois, l’offre Black Friday de CyberGhost mérite clairement plus qu’un coup d’œil. Pour ceux qui envisagent de franchir le pas ou de renouveler leur abonnement VPN, le tarif se montre particulièrement intéressant.
Bien sûr, il conviendra de garder un œil sur le renouvellement. À l’issue des 28 mois, l’abonnement est reconduit automatiquement au tarif, annuel cette fois, de 55,72 € HT, sauf résiliation préalable.