En 2026, protéger sa vie numérique n’est plus un luxe, mais une nécessité. Un VPN permet notamment de chiffrer sa connexion et de masquer son adresse IP réelle, en faisant transiter son trafic par un serveur distant. Mais encore faut-il trouver une formule qui ne coûte pas un bras…

CyberGhost profite du Black Friday pour proposer une offre à ne pas manquer : 28 mois d’abonnement pour seulement 1,99 € HT par mois. Une réduction de plus de 83 % par rapport à la formule mensuelle classique, facturée 11,99 €.