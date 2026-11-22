Le Shokz OpenRun Mini est la déclinaison de l’OpenRun à l’arceau plus court de 21 mm : ses transducteurs se posent devant les oreilles et laissent le conduit auditif libre. Amazon l’affiche à 99 € au lieu de 139 €, prix conseillé, soit 40 € de remise et 29 % d’économie, avec le badge « Top Offre Black Friday ». Nous avons relevé cette offre le 20 novembre à 14 h 59 : le casque noir était vendu par SHOKZ Store et en stock.

Amazon annonce l’offre jusqu’au 30 novembre. Elle s’adresse d’abord aux sportifs qui ne veulent pas s’isoler du bruit de la rue, à condition d’accepter un son moins riche en basses.