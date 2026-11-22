Écouter de la musique en courant sans s’isoler de la rue reste le grand argument de la conduction osseuse, et le Black Friday d’Amazon touche aussi ce rayon. Le Shokz OpenRun Mini y est à 99 € au lieu de 139 €, prix relevé le 20 novembre, mais nous ne l’avons pas testé et la conduction osseuse limite les basses.
Le Shokz OpenRun Mini est la déclinaison de l’OpenRun à l’arceau plus court de 21 mm : ses transducteurs se posent devant les oreilles et laissent le conduit auditif libre. Amazon l’affiche à 99 € au lieu de 139 €, prix conseillé, soit 40 € de remise et 29 % d’économie, avec le badge « Top Offre Black Friday ». Nous avons relevé cette offre le 20 novembre à 14 h 59 : le casque noir était vendu par SHOKZ Store et en stock.
Amazon annonce l’offre jusqu’au 30 novembre. Elle s’adresse d’abord aux sportifs qui ne veulent pas s’isoler du bruit de la rue, à condition d’accepter un son moins riche en basses.
Le Shokz OpenRun Mini noir est à 99 € au lieu de 139 € chez Amazon, vendu par SHOKZ Store.
Pourquoi choisir le Shokz OpenRun Mini ?
- Un arceau plus court : Shokz décline l’OpenRun avec 21 mm de moins sur l’arceau, un format utile pour les têtes plus petites. Un bon maintien compte à l’effort.
- Des oreilles qui restent libres : Les transducteurs reposent devant les oreilles au lieu de s’insérer dans le conduit. Vous gardez les bruits de la rue en arrière-plan pendant que la musique passe.
- IP67 et 8 heures d’autonomie : L’indice IP67 protège de la sueur, des éclaboussures et de la pluie. Shokz annonce 8 heures d’écoute, et 10 minutes de charge rapide en USB-C ajoutent 1 h 30.
Courir et passer des appels sans couper la rue
Le terrain naturel du Mini, c’est la course à pied et l’entraînement en extérieur, par tous les temps. La conduction osseuse transmet le son par vibration au lieu de boucher l’oreille, ce qui laisse entendre la circulation, à condition de garder un volume raisonnable, comme Shokz le rappelle. Deux micros et un algorithme CVC isolent votre voix du bruit ambiant quand vous décrochez en plein effort, un atout aussi pour le télétravail quand vous voulez rester attentif à ce qui se passe autour de vous.
Le Mini est moins pertinent pour qui écoute surtout de la musique à fort volume. La conduction osseuse limite les basses, un compromis que nous avions déjà relevé sur l’OpenRun classique : le son y accompagne l’effort plus qu’il ne se savoure. Si l’arceau court vous serre, mieux vaut regarder la version standard de l’OpenRun.
Mini, OpenRun, Pro 2 : ce que change 99 €
Face à l’OpenRun Pro 2, qui ajoute un haut-parleur à conduction aérienne pour les basses et annonce 12 heures d’autonomie, le Mini se contente de 8 heures, mais le Pro 2 s’affiche à 199 € au tarif officiel. Nous avions relevé l’OpenRun classique à 99 € le 6 octobre, réservé alors aux membres Prime : le Mini n’a donc de sens que si son arceau plus court vous correspond. Les écouteurs ouverts sans conduction osseuse, comme les Shokz OpenFit Pro ou OpenFit 2, forment une autre voie, que notre comparatif des meilleurs écouteurs Bluetooth pour le sport passe en revue.
✅ Les points forts
- Conduit auditif libre pour entendre la circulation
- Arceau plus court de 21 mm que l’OpenRun, pour les têtes plus petites
- IP67 contre la sueur, les éclaboussures et la pluie
- 8 heures d’autonomie et 1 h 30 d’écoute après 10 minutes de charge USB-C
- 40 € de remise sur le prix conseillé, soit 29 %
❌ Les limites
- Basses limitées par la conduction osseuse
- 8 heures d’autonomie, contre 12 annoncées pour l’OpenRun Pro 2
- Remise calculée sur un prix conseillé, pas sur un historique de prix
- Modèle non testé par notre rédaction
Offre Black Friday affichée par Amazon jusqu’au 30 novembre : le casque était en stock à 99 € lors de notre relevé du 20 novembre.
À 99 €, le Shokz OpenRun Mini passe sous la barre des 100 € avec 40 € de remise sur son prix conseillé. Pour un sportif qui trouve les arceaux standard trop grands et veut rester attentif à la rue, c’est un achat cohérent : arceau court, IP67 et 8 heures d’autonomie répondent à l’usage. Le prix de référence reste toutefois un tarif conseillé, pas un historique, et nous n’avons pas testé ce modèle.
Ceux qui achètent d’abord un casque pour la musique feront un autre calcul : la conduction osseuse limite les basses, et l’OpenRun Pro 2 ou les écouteurs ouverts méritent un coup d’œil. Si l’arceau court n’est pas votre besoin, comparez-le à l’OpenRun classique, que nous avions relevé à 99 € en octobre. Pour courir en gardant une oreille sur ce qui vous entoure, le Mini fait le travail à 40 € de moins que son prix conseillé.
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