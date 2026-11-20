Les amateurs de grands smartphones très performants devraient trouver leur compte avec le Samsung Galaxy S26 Ultra, qui s’avère aussi bien taillé pour le divertissement que pour le travail à distance grâce à son processeur puissant, son stylet intégré et sa technologie Privacy Display.

Néanmoins, son encombrement peut s’avérer contraignant, notamment pour les petites mains. Son chargeur n’est pas fourni, il faut donc en tenir compte au moment de votre achat.