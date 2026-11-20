Le Samsung Galaxy S26 Ultra fait partie des références qui bénéficient de baisses de prix importantes durant le Black Friday de Joybuy. En ce moment, sa version de 256 Go est disponible pour 1 039 € au lieu de 1 469 €.
Le Galaxy S26 Ultra est sorti en début d’année et il reste, à ce jour, l’un des terminaux les plus performants du catalogue de Samsung. Si le prix de sa version de 256 Go était de 1 469 € à son lancement, il est actuellement possible de l’obtenir pour 1 039 € chez Joybuy dans le cadre du Black Friday. L’offre concerne trois coloris : noir, bleu ciel et violet cobalt. Il s’agit d’un smartphone haut de gamme, adapté aux personnes qui ont envie d’un modèle puissant et doté d’un grand écran.
Le Samsung Galaxy S26 Ultra avec 256 Go de stockage est disponible à 1039 € chez Joybuy, dans trois coloris différents.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S26 Ultra ?
- Pour son grand écran : les 6,9 pouces offrent une surface confortable pour lire, travailler et regarder des vidéos.
- Pour sa polyvalence photo : le capteur principal de 200 mégapixels s’accompagne notamment de deux téléobjectifs.
- Pour son stylet intégré : le S Pen permet de prendre des notes manuscrites ou d’annoter un document comme sur un carnet papier.
Un smartphone pour travailler et photographier au quotidien
Le Samsung Galaxy S26 Ultra est un smartphone à la fois puissant et polyvalent. Cela passe notamment par son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, optimisé pour l’appareil, qui permet d’utiliser toutes les applications Android, y compris les jeux les plus exigeants. Sa partie photo est également très complète : elle comprend pas moins de quatre capteurs, dont le principal fait 200 mégapixels. L’appareil dispose également du Privacy Display, une fonction qui réduit la visibilité de l’écran depuis les côtés lorsqu’elle est activée. Notre test du Samsung Galaxy S26 Ultra lui a accordé la note de 9 sur 10 et a salué son écran et ses performances, ainsi que ses fonctions Galaxy AI.
Un grand smartphone un peu encombrant
Avec son écran AMOLED de 6,9 pouces et son poids de 214 grammes, le Samsung Galaxy S26 Ultra peut peser lourd dans une poche et peut même avoir un peu de mal à se glisser dans certaines. Il convient donc un peu moins aux personnes qui recherchent un terminal facile à manipuler d’une seule main.
✅ Les points forts
- Grand écran de 6,9 pouces avec fonction Privacy Display.
- Partie photo très complète.
- Stylet S Pen intégré au téléphone.
❌ Les limites
- Format encombrant et poids de 214 g.
- Chargeur secteur non fourni.
Pour le Black Friday, Joybuy propose le Galaxy S26 Ultra de 256 Go à 1 039 € au lieu de 1 469 €, et la livraison est offerte.
Les amateurs de grands smartphones très performants devraient trouver leur compte avec le Samsung Galaxy S26 Ultra, qui s’avère aussi bien taillé pour le divertissement que pour le travail à distance grâce à son processeur puissant, son stylet intégré et sa technologie Privacy Display.
Néanmoins, son encombrement peut s’avérer contraignant, notamment pour les petites mains. Son chargeur n’est pas fourni, il faut donc en tenir compte au moment de votre achat.
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