À trois semaines du Black Friday du 27 novembre, Dyson a déjà ouvert ses offres sur sa boutique en ligne, avec des baisses sur ses aspirateurs. Nous en avons retenu sept, de l’entrée de gamme sans fil au robot laveur, en confrontant ces tarifs à ceux relevés ces dernières semaines chez les revendeurs.
Dyson n’attend pas le 27 novembre : sa page Black Friday est déjà en ligne, avec des remises de 120 à 400 € sur les sept aspirateurs de cette sélection. Elle couvre aussi bien la gamme sans fil, du V8 au V16, que le robot laveur Spot+Scrub Ai.
À budget comparable, ces modèles ne répondent pas au même besoin. Le poids, la taille du collecteur et les accessoires fournis comptent ici autant que la remise : un petit appartement aux sols durs et une maison avec un chien n’ont pas intérêt à choisir le même modèle.
Black Friday Dyson : nos 7 offres aspirateurs
- Aspirateur robot laveur Dyson Spot+Scrub Ai à 799 € au lieu de 1 199 €
- Aspirateur sans fil Dyson V15 Detect Absolute à 549 € au lieu de 799 €, adaptateur pour meubles bas offert
- Aspirateur sans fil Dyson V12 Detect Slim + kit de nettoyage minutieux à 499 € au lieu de 719 €, station d’accueil offerte
- Aspirateur sans fil Dyson V16 Piston Animal à 649 € au lieu de 849 €
- Aspirateur sans fil Dyson V12 Detect Slim Absolute à 399 € au lieu de 649 €
- Aspirateur sans fil Dyson V8 Cyclone à 279 € au lieu de 399 €, adaptateur pour meubles bas offert
- Aspirateur sans fil Dyson Cyclone V10 + kit de nettoyage minutieux à 349 € au lieu de 549 €
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- Promo pCloud Pass Premium à 119 € à vie, au lieu de 239 € (-50%)
- Offre spéciale Black Friday : -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,89 €, + 3 mois offerts
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 3,21 €/mois pendant 2 ans (-30 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €
Quel Dyson choisir selon votre logement ?
Le V15 Detect Absolute sert de repère à cette sélection : c’est le seul Dyson présent dans notre comparatif, et nous l’avions noté 8/10 dans notre test du Dyson V15 Detect Absolute. Les autres se situent par rapport à lui, plus léger, plus puissant ou moins cher.
- Dyson V15 Detect Absolute : le choix des logements qui mêlent sols durs, tapis et moquettes. Son éclairage vert révèle la poussière sur les sols durs, et il a dépassé l’heure d’autonomie en mode Eco lors de notre test. Comptez 3,1 kg, et une gâchette à maintenir qui peut fatiguer sur les longues séances.
- Dyson V12 Detect Slim Absolute : la remise la plus forte de la liste en pourcentage, à -38 %, et 2,4 kg seulement. Il garde le capteur de particules et l’écran du V15, mais son petit collecteur le destine d’abord aux logements de taille modeste.
- Dyson V12 Detect Slim + kit de nettoyage minutieux : 100 € de plus que le V12 Absolute, pour des accessoires pensés pour les recoins, dont un embout qui s’étire jusqu’à 60 cm pour passer sous les sièges de voiture, et une station d’accueil offerte d’une valeur de 130 €. Si vous n’aspirez que vos sols, le modèle à 399 € suffit.
- Dyson V16 Piston Animal : celui des foyers avec chien ou chat et des grandes surfaces de tapis. Dyson annonce 315 AW et un collecteur de 1,35 L, mais nous ne l’avons pas encore testé, et ses 3,5 kg avec sa brosse sont difficiles à justifier dans un studio.
- Dyson Spot+Scrub Ai : à réserver à ceux qui privilégient l’aspiration. Notre test salue sa puissance et son vidage sans sac, mais il lui donne 6/10 : lavage moyen sur les taches incrustées, navigation aléatoire, 6,6 kg et 110 mm d’épaisseur qui le privent de nombreux dessous de meubles.
- Dyson Cyclone V10 + kit de nettoyage minutieux : une marche sous le V12 pour rester sous les 350 €, avec 150 AW annoncés et une filtration donnée pour retenir 99,99 % des particules de 0,3 micron. L’autonomie de 60 minutes reste un maximum annoncé par Dyson, pas ce que vous obtiendrez à pleine puissance.
Où se situent ces prix face aux revendeurs ?
Plusieurs tarifs Dyson rejoignent ceux des revendeurs. Le V15 Detect Absolute à 549 € reprend le prix que nous avions relayé chez Boulanger le 25 septembre, et le V16 Piston Animal à 649 € celui de l’offre Black Friday de Boulanger. Le V12 Detect Slim Absolute à 399 € descend 50 € sous les 449 € relevés chez Boulanger le 9 octobre. Deux modèles méritent une comparaison : le V8 Cyclone, que nous avons relayé à 248,99 € chez Amazon le 4 novembre pour une offre annoncée jusqu’au 29, et le Spot+Scrub Ai, affiché à 789 € chez Cdiscount le 5 novembre.
Passer par Dyson a aussi ses atouts : pour une commande passée entre le 4 et le 30 novembre, le délai de retour des produits scellés court jusqu’au 31 janvier 2027. Avant de vous décider, notre comparatif des meilleurs aspirateurs balais replace ces modèles dans le marché : le Shark PowerDetect Clean & Empty y occupe la première place, le Dreame V20 Pro la deuxième, et le V15 Detect Absolute la troisième.
Black Friday Dyson : vos questions
Quel aspirateur Dyson choisir contre les poils d’animaux ?
Le V16 Piston Animal est conçu pour cet usage, avec une brosse pensée pour les poils, mais nous ne l’avons pas encore testé. Le V15 Detect Absolute, moins cher dans cette sélection, nous a déjà convaincus sur ce terrain avec ses brosses anti-emmêlement.
Les 60 minutes d’autonomie annoncées par Dyson sont-elles réalistes ?
Elles correspondent à un usage en puissance réduite : le V15 Detect Absolute a dépassé l’heure en mode Eco lors de notre test. À pleine puissance, le V8 Cyclone tient environ 8 minutes et le V16 Piston Animal 16 minutes en mode Boost.
Peut-on retourner un aspirateur acheté pendant le Black Friday Dyson ?
Oui pour un produit scellé : Dyson prolonge le délai de retour jusqu’au 31 janvier 2027 pour les commandes passées entre le 4 et le 30 novembre 2026. La livraison et les retours sont annoncés gratuits jusqu’au 31 janvier.
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.