Dyson n’attend pas le 27 novembre : sa page Black Friday est déjà en ligne, avec des remises de 120 à 400 € sur les sept aspirateurs de cette sélection. Elle couvre aussi bien la gamme sans fil, du V8 au V16, que le robot laveur Spot+Scrub Ai.

À budget comparable, ces modèles ne répondent pas au même besoin. Le poids, la taille du collecteur et les accessoires fournis comptent ici autant que la remise : un petit appartement aux sols durs et une maison avec un chien n’ont pas intérêt à choisir le même modèle.