Depuis l’arrivée de l’iPhone 18 Pro, le 17 Pro a quitté la boutique en ligne d’Apple, mais les marchands le vendent encore. Avec le code JBBM100, JoyBuy le propose en 256 Go orange cosmique à 1 099 €, un tarif intéressant pour un modèle noté 9/10 dans notre test, sans être le plus bas relevé récemment.
JoyBuy affiche l’iPhone 17 Pro 256 Go orange cosmique à 1 199 €, et le code JBBM100 retire 100 € de plus : le smartphone d’Apple passe ainsi à 1 099 €, livraison gratuite. C’est 230 € de moins que son prix de lancement de 1 329 €, en septembre 2025. Le code n’apparaît pas sur la fiche produit : il faudra le saisir vous-même, et nous n’avons trouvé ni date de fin ni condition d’utilisation.
Ce modèle de 6,3 pouces s’adresse à ceux qui veulent un iPhone Pro neuf pour la photo et la vidéo, sans payer le prix de la dernière génération.
L’iPhone 17 Pro 256 Go passe à 1 099 € au lieu de 1 199 € chez JoyBuy, à condition de saisir le code JBBM100 avant de régler votre commande.
Pourquoi choisir l’iPhone 17 Pro ?
- Un téléobjectif plus précis : Il passe de 12 à 48 Mpx par rapport à l’iPhone 16 Pro, avec un zoom optique 4x. Vos photos de loin gagnent en définition, et le recadrage permet de monter à un zoom 8x.
- Une chauffe mieux contenue : La chambre à vapeur, une première chez Apple, répartit la chaleur sur le dos de l’appareil. Nous avons jugé la chauffe nettement mieux maîtrisée, ce qui compte quand la puce A19 Pro est longtemps sollicitée.
- Un écran pensé pour l’extérieur : Sa dalle OLED de 6,3 pouces à 120 Hz reste fluide, et Apple annonce un pic de 3 000 nits, soit 1 000 de plus que le modèle précédent.
Du zoom à la batterie, ce qu’il change au quotidien
Ce modèle vise d’abord ceux qui photographient beaucoup : ses trois capteurs de 48 Mpx couvrent l’ultra grand-angle, le grand-angle et le zoom 4x. En vidéo, il gère le ProRes RAW et le Genlock, et enregistre avec les caméras avant et arrière en même temps, des outils qui parlent surtout aux créateurs. La puce A19 Pro et ses 12 Go de mémoire vive complètent l’ensemble : dans notre test de l’iPhone 17 Pro, elle s’est montrée impossible à prendre en défaut.
L’autonomie appelle plus de nuance. Après une utilisation classique, il nous restait environ 40 % de batterie le soir, mais le jeu, la photo et la vidéo 4K la font fondre vite. Un chargeur de 65 W lui a toutefois rendu 68 % en 30 minutes. Avec 206 g et 8,8 mm d’épaisseur, il décevra aussi ceux qui cherchent un téléphone léger.
17 Pro ou 18 Pro : ce que vous payez vraiment
Face à lui, l’iPhone 18 Pro démarre à 1 479 € et descend à 1 331,10 € chez Amazon avec un coupon, soit 232,10 € de plus que cette offre. Il garde le même design, le même écran et les mêmes capteurs, mais ajoute la puce A20 Pro, une ouverture variable et une charge plus rapide. Classé deuxième de notre comparatif des meilleurs smartphones, il y voit pourtant son intérêt face au 17 Pro remis en question.
✅ Les points forts
- Trois capteurs de 48 Mpx, dont un téléobjectif avec zoom optique 4x
- Chauffe nettement mieux maîtrisée grâce à la chambre à vapeur
- Écran OLED 120 Hz, avec un pic de 3 000 nits annoncé par Apple
- Garantie constructeur de 2 ans et retours gratuits sous 30 jours chez JoyBuy
❌ Les limites
- Autonomie un peu juste lorsqu’il est très sollicité
- Un peu lourd et épais en main
- Plateau photo sujet aux rayures, signalé dès sa sortie
- Code absent de la fiche produit, et prix déjà vu plus bas chez Darty
Avant de payer, contrôlez que la remise de 100 € s’applique bien avec le code JBBM100 : l’iPhone 17 Pro doit ressortir à 1 099 € chez JoyBuy.
À 1 099 €, cette offre passe sous les 1 229 € que nous relevons chez Boulanger pour la même version neuve. Elle ne bat pas, en revanche, les 1 019 € affichés par Darty le 27 octobre, et nous n’avons pas pu vérifier si ce prix tient toujours : un coup d’œil avant de commander reste utile. C’est donc une offre correcte pour un iPhone Pro neuf, pas un record.
Elle s’adresse surtout à ceux qui tiennent à la photo ou à la vidéo sans viser la dernière génération. Pour les messages, le web et les réseaux sociaux, l’iPhone 17, que nous avons relayé sous les 820 € en mai, couvre déjà l’essentiel. Si l’endurance prime, le 17 Pro Max, noté 10/10 dans notre test, mérite un regard. À trois semaines du Black Friday, gardez ce prix de 1 099 € comme repère si vous pouvez attendre.
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