Depuis la hausse des prix des Mac décidée par Apple en juin, le MacBook Neo 512 Go est affiché 899 € sur l’Apple Store, contre 799 € à son lancement. Cdiscount le ramène à 799 € pour le Black Friday, en Indigo avec Touch ID : un Mac noté 7/10 par notre rédaction, pensé pour les usages légers.
Lancé en mars, le MacBook Neo est le Mac portable le plus accessible d’Apple : un 13 pouces de 1,23 kg animé par la puce A18 Pro de l’iPhone 16 Pro, avec un cœur graphique en moins. Cette version double le stockage, à 512 Go, et ajoute le lecteur d’empreintes Touch ID, absent du modèle de base. Cdiscount la propose à 799 € au lieu de 899 € en coloris Indigo, soit 100 € de moins que sur l’Apple Store aujourd’hui.
Ce n’est pas le prix le plus bas vu cette année : cet été, nous avions relayé la même configuration à 719 € chez Amazon, dans un autre coloris. L’offre vise surtout les étudiants et ceux qui veulent macOS pour la bureautique, le web et le streaming.
Le MacBook Neo 13 pouces 512 Go avec Touch ID, coloris Indigo, passe à 799 € au lieu de 899 € chez Cdiscount pour le Black Friday.
Pourquoi choisir le MacBook Neo 512 Go ?
- Un silence total : Sans ventilateur, le MacBook Neo ne fait aucun bruit, et nous n’avons relevé qu’un point chaud de 41 °C en pleine charge processeur.
- Un écran bien réglé d’usine : La dalle Liquid Retina de 13 pouces affiche 2 408 × 1 506 pixels et dépasse un peu les 500 cd/m². Nous l’avons mesurée avec un DeltaE inférieur à 2, gage de couleurs fidèles pour les photos comme pour les séries.
- Touch ID et 512 Go : Ce sont les deux ajouts de cette version sur le modèle à 256 Go, et l’absence de Touch ID faisait partie des regrets de notre test. Le stockage doublé compte d’autant plus que rien ne s’agrandit après l’achat.
Cours, séries et traitement de texte : son vrai terrain de jeu
La puce A18 Pro est à l’aise dans tout ce qui fait le quotidien d’un étudiant : traitement de texte, navigation avec de nombreux onglets, visioconférence et streaming. En mono-cœur, elle devance même des PC Windows de milieu de gamme. Le clavier, proche de celui du MacBook Air, se prête aux longues prises de notes, mais il n’est pas rétroéclairé. Côté endurance, comptez environ 10 heures en usage polyvalent et près de 11 heures en lecture vidéo.
Dans notre test du MacBook Neo, nous le recommandons d’abord aux étudiants, aux nouveaux venus dans l’écosystème Apple et à ceux qui cherchent un portable d’appoint à côté d’un ordinateur fixe. Il convient moins dès que le travail devient lourd : montage vidéo exigeant, retouche RAW avancée ou modélisation 3D dépassent ses capacités, et 8 Go de mémoire vive laissent peu de marge pour les années à venir. Enfin, le chargeur n’est pas fourni et une recharge complète prend un peu moins de trois heures.
MacBook Neo ou MacBook Air : où passe la différence
Le MacBook Air M5 13 pouces, affiché à 1 699 € dans notre comparatif des meilleurs PC portables, reste la référence pour qui a besoin de puissance et de 16 Go de mémoire vive. Le MacBook Neo coûte moins de la moitié et en garde l’essentiel pour un usage courant : macOS complet, châssis en aluminium, haut-parleurs que nous avons jugés proches de ceux d’un iPad Air. Il cède en revanche sur des points concrets : trackpad mécanique et non haptique, second port USB-C limité au débit de l’USB 2.0, SSD parmi les plus lents que nous ayons mesurés.
✅ Les points forts
- Fonctionnement totalement silencieux, sans ventilateur
- Écran 13 pouces lumineux et bien calibré
- Touch ID et 512 Go de stockage sur cette version
- Clavier confortable, proche de celui du MacBook Air
- Châssis en aluminium et clavier remplaçable, pour une meilleure réparabilité
❌ Les limites
- 8 Go de mémoire vive, sans évolution possible
- Trackpad mécanique bruyant, non haptique
- SSD lent et second port USB-C en USB 2.0
- Chargeur non fourni, recharge en près de trois heures
Avant de valider votre panier, vérifiez sur la fiche Cdiscount qu’il s’agit bien du modèle Indigo 512 Go avec Touch ID, affiché à 799 €.
À 799 €, le MacBook Neo 512 Go retrouve chez Cdiscount le prix auquel Apple l’avait lancé en mars, avant la hausse de juin. Vous obtenez la version la plus cohérente de la gamme : Touch ID et assez de stockage pour ne pas jongler avec un disque externe. La remise de 100 € est réelle face à l’Apple Store, sans être exceptionnelle, puisque la même configuration est déjà descendue à 719 € cet été.
Pour un étudiant, un premier Mac ou un ordinateur d’appoint dédié aux cours, au web et aux séries, l’offre tient la route. Si vous montez des vidéos, retouchez beaucoup de photos ou comptez garder votre machine de longues années, les 8 Go de mémoire vive vous feront hésiter à juste titre.
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