Lancé en mars, le MacBook Neo est le Mac portable le plus accessible d’Apple : un 13 pouces de 1,23 kg animé par la puce A18 Pro de l’iPhone 16 Pro, avec un cœur graphique en moins. Cette version double le stockage, à 512 Go, et ajoute le lecteur d’empreintes Touch ID, absent du modèle de base. Cdiscount la propose à 799 € au lieu de 899 € en coloris Indigo, soit 100 € de moins que sur l’Apple Store aujourd’hui.

Ce n’est pas le prix le plus bas vu cette année : cet été, nous avions relayé la même configuration à 719 € chez Amazon, dans un autre coloris. L’offre vise surtout les étudiants et ceux qui veulent macOS pour la bureautique, le web et le streaming.