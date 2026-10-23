Le très haut de gamme iPad Pro M5 de 13 pouces profite actuellement de 16% de réduction chez Amazon : la tablette sous iPadOS passe, ainsi, de 2 399 € à 2 017,51 € dans sa version de 1 To.
Il y a des tablettes dont on se sert surtout pour flâner sur les réseaux sociaux ou regarder des vidéos depuis son canapé, et puis il y a celles qui sont tellement puissantes qu’elles permettent de travailler sur des projets créatifs poussés. L’iPad Pro M5 de 13 pouces appartient très clairement à cette deuxième catégorie. En ce moment, sa version Wi-Fi de 1 To est disponible pour 2 017,51 € sur Amazon, grâce à une remise de 16 %. De quoi rendre cet iPad Pro plus abordable pour les créatifs et les simples utilisateurs exigeants.
L’iPad Pro M5 de 13 pouces Wi-Fi avec 1 To de stockage est à 2 017,51 € au lieu de 2 399 € chez Amazon.
Pourquoi choisir l’iPad Pro M5 de 13 pouces ?
- Pour son écran OLED : la dalle Ultra Retina XDR associe des noirs profonds à un rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz.
- Pour sa configuration : cette version de 1 To bénéficie d’un processeur à dix cœurs et de 16 Go de mémoire, ce qui la rend adaptée aux projets créatifs complexes.
- Pour son interface : iPadOS est le système d’exploitation d’Apple dédié aux iPad : on y retrouve donc tout le savoir-faire de la marque.
Une grande surface de travail pour les créatifs
Avec son écran Ultra Retina XDR de 13 pouces, l’iPad Pro M5 donne accès à une surface tactile très confortable pour prendre des notes, dessiner avec un stylet compatible, ou encore utiliser plusieurs applications iPadOS en même temps. Dans le test de Clubic, qui a attribué à l’iPad Pro M5 la note de 9 sur 10, les performances de la tablette, la qualité de son écran ainsi que la dimension multitâche d’iPadOS 26 sont notamment saluées. Quant au port Thunderbolt/USB 4 qui équipe l’appareil, il peut être utilisé pour raccorder un support de stockage externe ou un écran compatible.
Une tablette haut de gamme qui cible l’exigence
Les performances de l’iPad Pro M5 justifient son prix. Même en promotion, cette tablette Apple reste coûteuse, et son achat se justifie surtout si vous avez besoin de disposer d’un modèle capable de faire tourner des applications créatives très gourmandes. Si vous désirez surtout jouer ou regarder des séries, un iPad moins cher peut tout à fait vous suffire.
✅ Les points forts
- Écran OLED de 13 pouces avec ProMotion jusqu’à 120 Hz.
- Puce M5, 16 Go de mémoire et stockage de 1 To.
- Port Thunderbolt/USB 4 pour les périphériques compatibles.
❌ Les limites
- Apple Pencil et Magic Keyboard vendus séparément.
- Adaptateur secteur non fourni.
L'iPad Pro M5 Wi-Fi de 1 To est disponible à 2 017,51 € chez Amazon, soit 381,49 € de moins que son prix de référence de 2 399 €.
Si vous êtes un créatif adepte du dessin numérique et des applications iPadOS nécessitant de la puissance, l’iPad Pro M5 de 13 pouces devrait vous apporter une grande satisfaction à l’usage.
Néanmoins, si vous cherchez surtout à investir dans un iPad pour vous divertir sur un écran plus grand que celui de votre iPhone, un modèle moins coûteux, toujours signé Apple, devrait répondre à vos attentes.
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