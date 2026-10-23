Si vous êtes un créatif adepte du dessin numérique et des applications iPadOS nécessitant de la puissance, l’iPad Pro M5 de 13 pouces devrait vous apporter une grande satisfaction à l’usage.

Néanmoins, si vous cherchez surtout à investir dans un iPad pour vous divertir sur un écran plus grand que celui de votre iPhone, un modèle moins coûteux, toujours signé Apple, devrait répondre à vos attentes.