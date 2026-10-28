Lancé au printemps 2026, le MacBook Pro 16 pouces M5 Max associe ici une puce à processeur 18 cœurs et GPU 32 cœurs à 36 Go de mémoire unifiée et 2 To de SSD, en coloris Noir sidéral. Amazon le vend à 3 999 €, alors que Darty l’affichait encore à 5 099 € le 27 octobre.

L’offre s’adresse aux monteurs vidéo, aux graphistes 3D et aux développeurs qui font tourner des modèles d’IA en local, pour qui la puissance graphique compte davantage que le prix. Pour la bureautique, cette configuration reste nettement surdimensionnée.