Apple a présenté le 27 octobre ses MacBook Pro à puce M6, de quoi relancer la question pour qui hésitait sur la génération M5 et sa puce Max, taillée pour la vidéo, la 3D et l’IA en local. Amazon affiche le MacBook Pro 16 pouces M5 Max (36 Go, 2 To) à 3 999 €, 1 100 € sous le prix de Darty : une machine de création qui reste chère, et livrée sans chargeur.
Lancé au printemps 2026, le MacBook Pro 16 pouces M5 Max associe ici une puce à processeur 18 cœurs et GPU 32 cœurs à 36 Go de mémoire unifiée et 2 To de SSD, en coloris Noir sidéral. Amazon le vend à 3 999 €, alors que Darty l’affichait encore à 5 099 € le 27 octobre.
L’offre s’adresse aux monteurs vidéo, aux graphistes 3D et aux développeurs qui font tourner des modèles d’IA en local, pour qui la puissance graphique compte davantage que le prix. Pour la bureautique, cette configuration reste nettement surdimensionnée.
Le MacBook Pro 16 pouces M5 Max 36 Go et 2 To est à 3 999 € chez Amazon, contre 5 099 € chez Darty lors de notre dernier relevé.
Pourquoi choisir le MacBook Pro 16 pouces M5 Max ?
- Un GPU de 32 cœurs : Chaque cœur graphique intègre un accélérateur neuronal, et la mémoire atteint 460 Go/s de bande passante. Les exports vidéo, le rendu 3D et l’inférence de modèles d’IA en profitent directement.
- Un écran taillé pour l’image : La dalle Mini-LED de 16,2 pouces monte à 1 600 nits en HDR, à 120 Hz. Notre test de la version M5 Pro, qui partage cet écran, y a mesuré des couleurs très fidèles.
- Jusqu’à quatre écrans externes : Trois ports Thunderbolt 5, un HDMI et un lecteur SDXC accompagnent une puce M5 Max qui pilote quatre moniteurs, un de plus que la M5 Pro. Les cartes SD de vos caméras se lisent sans adaptateur.
Montage, 3D, IA locale : là où la puce Max fait la différence
Les 36 Go de mémoire unifiée sont partagés entre le processeur et le GPU, ce qui laisse de la marge aux timelines 4K chargées et aux scènes 3D lourdes. Le SSD de 2 To accueille plusieurs projets vidéo sans disque externe. Apple la présente aussi comme capable de faire tourner et d’entraîner des modèles de langage en local, un argument concret pour les développeurs.
Ce modèle vise d’abord les monteurs, les motion designers et les studios qui facturent leur temps de rendu. Il pèse en revanche plus de 2 kg et ne se recharge qu’avec un adaptateur d’au moins 94 W, absent de la boîte : un nomade s’en lassera vite. Le jeu n’est pas non plus sa vocation, puisque notre test de la version M5 Pro situait ses performances au niveau d’une RTX 4060.
M5 Pro, M5 Max ou M6 : ce que vous payez vraiment
Face au MacBook Pro 16 pouces M5 Pro, proposé à partir de 2 999 € à sa sortie, la version M5 Max apporte surtout un GPU de 32 cœurs, contre 20 sur le modèle que nous avons testé, et la prise en charge d’un quatrième écran. Le processeur de la M5 Pro testée comptait déjà 18 cœurs, si bien que le gain se concentre sur le rendu graphique et l’IA. Les MacBook Pro M6 présentés le 27 octobre restent à confronter à cette offre, faute de test à ce jour. Face aux alternatives sous Windows, notre comparatif des meilleurs PC portables fait le point.
✅ Les points forts
- GPU de 32 cœurs avec un accélérateur neuronal dans chaque cœur
- 36 Go de mémoire unifiée à 460 Go/s
- Écran Mini-LED de 16,2 pouces à 120 Hz, 1 600 nits en HDR
- Thunderbolt 5, HDMI, lecteur SDXC et jusqu’à quatre écrans externes
- 1 100 € sous le prix affiché par Darty
❌ Les limites
- Adaptateur secteur non fourni, 94 W minimum requis
- Mémoire et stockage impossibles à faire évoluer après l’achat
- Plus de 2 kg, peu adapté aux déplacements quotidiens
- Wi-Fi 7 limité aux canaux de 160 MHz, selon notre test de la version M5 Pro
Amazon n’indiquait plus que deux exemplaires en stock lors de notre relevé de 6 h : vérifiez la disponibilité de cette configuration avant de commander.
À 3 999 €, le MacBook Pro 16 pouces M5 Max reste un investissement lourd, mais il coûte 1 100 € de moins que chez Darty pour une configuration de création complète. Son GPU, son écran et sa connectique justifient l’écart avec la version M5 Pro pour qui exporte, rend ou entraîne des modèles au quotidien. Ajoutez au budget un adaptateur d’au moins 94 W.
Si votre activité se mesure en heures de rendu, l’offre mérite un examen sérieux, d’autant que la mémoire et le stockage ne se changent pas après l’achat : 36 Go et 2 To doivent tenir plusieurs années. Pour de la retouche photo ou du montage occasionnel, en revanche, une version M5 Pro ou un MacBook Air répondront au besoin pour bien moins cher. Les premiers tests des MacBook Pro M6 diront ce que la nouvelle génération change.
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