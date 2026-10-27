Parmi les nouveautés de ce Google Pixel 10, il y avait l’apparition d’un téléobjectif x5. Cette arrivée complète un smartphone qui possédait déjà de nombreux atouts comme son écran lumineux et son autonomie confortable.
En cette fin d’année, Google a sorti son Pixel 11. Cependant, le Pixel 10 est encore un smartphone intéressant surtout après cette réduction de plus de 300 euros sur le site de Cdiscount. En passant sous les 600 euros, le Google Pixel 10 se démarque avec son écran lumineux et le Tensor G5 qui permet au smartphone d’être polyvalent.
Au lieu de 899 euros à sa sortie, le Google Pixel 10 est actuellement disponible pour 586,99 euros sur Cdiscount
Pourquoi choisir le Google Pixel 10 ?
- Un smartphone qui résiste au soleil : Le Google Pixel 10 se présente avec une dalle de 6,3 pouces. Cet écran s’offre la particularité d’avoir une luminosité maximale de 3 000 nits. Plus d’un an après sa sortie, il reste une référence dans le domaine.
- Une partie photo améliorée : Pour la 10e génération de son smartphone, Google a doté son appareil d'un téléobjectif x5 qui s’en sort bien de jour comme de nuit.
- Google conserve sa formule : Le Pixel 10 ne dénote pas avec le reste de la gamme et cette barre horizontale pour accueillir les capteurs photo est toujours de la partie.
Toujours reconnaissable entre 1 000
À l'instar des iPhone d'Apple, Google a mis au point un design facilement reconnaissable. Pour cela, la marque ne loge pas ses capteurs photo dans un coin de l’appareil comme de nombreux concurrents peuvent le faire. À la place, la firme de Mountain View opte pour une barre horizontale pour héberger les trois appareils photo.
Justement, c’est dans la rubrique appareil photo que l’on retrouve une des nouveautés de ce Google Pixel 10. Ce smartphone s’est offert un téléobjectif avec un zoom optique x5. Ce zoom offre de jolis clichés de jour, mais aussi de nuit. De nombreux détails sont présents et les clichés ressemblant à de la bouillie de pixels se font rares.
Ce Google Pixel 10 possède une dalle AMOLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement qui oscille entre 60 et 120 Hz.
Un smartphone qui cherche son équilibre
Sous le capot, Google a opté pour le Tensor G5. Sur le papier, ce processeur se montre assez polyvalent et pourrait même permettre de jouer à des titres comme Fortnite ou Genshin Impact avec les meilleurs graphismes possibles. Malheureusement, la réalité du terrain est différente. Le Google Pixel 10 est un smartphone qui a tendance à chauffer. Pour lutter contre ce problème, Google diminue les performances pour contenir la chauffe. L’expérience sur les titres gourmands en sera donc affectée.
Cette gestion de la chauffe permet au smartphone d’avoir une autonomie intéressante. Avec sa batterie de 4970 mAh, il passera le cap de la journée sans difficulté.
✅ Les points forts
- Une luminosité qui se place toujours parmi les meilleures références du marché
- L'arrivée d’un téléobjectif
- De bonnes fonctionnalités IA
❌ Les limites
- Seulement 128 Go de stockage
- Le throttling bride les performances
Le Google Pixel 10 est disponible à 586,99 euros au lieu de 899 euros chez Cdiscount
Le Google Pixel 10 est donc encore pertinent malgré la sortie du Pixel 11. Son écran reste dans l’ère du temps avec cette forte luminosité qui permet une utilisation en extérieur. Son autonomie vous permettra de partir en randonnée sans tomber à court de charge tandis que l’expérience photo sera bonifiée par l’arrivée de ce téléobjectif x5.
Ainsi, ce smartphone devrait convenir à la plupart des utilisateurs. Seuls les joueurs seront déçus par les performances de cet appareil à cause de ce thermal throttling.
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