À l'instar des iPhone d'Apple, Google a mis au point un design facilement reconnaissable. Pour cela, la marque ne loge pas ses capteurs photo dans un coin de l’appareil comme de nombreux concurrents peuvent le faire. À la place, la firme de Mountain View opte pour une barre horizontale pour héberger les trois appareils photo.

Justement, c’est dans la rubrique appareil photo que l’on retrouve une des nouveautés de ce Google Pixel 10. Ce smartphone s’est offert un téléobjectif avec un zoom optique x5. Ce zoom offre de jolis clichés de jour, mais aussi de nuit. De nombreux détails sont présents et les clichés ressemblant à de la bouillie de pixels se font rares.

Ce Google Pixel 10 possède une dalle AMOLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement qui oscille entre 60 et 120 Hz.