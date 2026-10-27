La montre connectée Huawei Watch 6 est adaptée aux personnes actives qui désirent bénéficier de nombreuses mesures liées à leur santé, leur bien-être et leurs séances de sport, le tout sans s’encombrer d’un appareil trop voyant.

En revanche, ceux qui souhaitent oublier le chargeur pendant une semaine tout en conservant le mode standard devront envisager une autre montre, car ce modèle signé Huawei nécessite une recharge fréquente. Par ailleurs, si vous souhaitez utiliser l’eSIM, vérifiez auprès de votre opérateur s’il dispose d’une offre compatible.