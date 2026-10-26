Le Redmi Note 17 associe une batterie de 7 700 mAh à un écran de presque 7 pouces. Sa version dotée de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage est proposée à 199 € chez Amazon, et elle convient aux besoins mobiles essentiels.
Si vous ne jouez pas sur mobile, mais que vous aimez pouvoir consulter les réseaux sociaux et regarder des vidéos de manière confortable, le Xiaomi Redmi Note 17 peut vous convenir. L’un des avantages de ce smartphone 4G n’est autre que son prix : il coûte actuellement 199 € sur Amazon dans sa version 4 + 128 Go. Il s’agit d’un modèle d’entrée de gamme qui convient aux usages courants, et mise beaucoup sur son endurance et son confort d’utilisation.
Le Redmi Note 17 avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage est à 199 € chez Amazon, contre un prix conseillé de 253 €.
Pourquoi choisir le Redmi Note 17 ?
- Pour sa batterie : ses 7 700 mAh peuvent offrir une autonomie conséquente, et une recharge filaire jusqu’à 45 W est au rendez-vous.
- Pour son affichage : l’écran AMOLED de 6,99 pouces offre une grande surface pour lire, consulter les réseaux sociaux ou regarder des séries.
- Pour son stockage extensible : les 128 Go peuvent être complétés par une carte microSD, en utilisant l’emplacement partagé avec la seconde SIM.
Un téléphone généreux pour lire et regarder des vidéos
Le premier point fort du Redmi Note 17 tient dans sa dalle AMOLED de 6,99 pouces à la fois fluide et lumineuse. Son taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz contribue au confort de défilement. Xiaomi met aussi l’accent sur l’autonomie dans cette génération de Redmi Note, même si, comme d’habitude, les besoins réels de recharge dépendent de votre utilisation.
À l’intérieur, on trouve un SoC Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 destiné avant tout aux applications courantes, aux réseaux sociaux et aux appels vidéo. Un lecteur de cartes microSD complète la proposition : pratique si les 128 Go de stockage vous semblent insuffisants pour vos besoins.
Une configuration qui privilégie les besoins simples
Le Xiaomi Redmi Note 17 reste un smartphone d’entrée de gamme. Il a ses qualités, mais aussi ses limites : parmi elles, on peut citer ses 4 Go de RAM, qui laissent moins de marge que des modèles plus chers pour jouer et jongler entre les applications. En outre, ce smartphone ne prend pas en charge la 5G.
✅ Les points forts
- Batterie de 7 700 mAh.
- Grand écran AMOLED Full HD+ jusqu’à 120 Hz.
- Stockage extensible par microSD.
❌ Les limites
- Seulement 4 Go de RAM.
- Connexion mobile limitée à la 4G.
Pour aller à l’essentiel, le smartphone Redmi Note 17 à 199 € est un bon plan proposé par Amazon.
Si votre usage du smartphone se limite aux appels, aux réseaux sociaux et aux vidéos, le Xiaomi Redmi Note 17 peut vous satisfaire. Sa batterie généreuse constitue un atout pour espacer les recharges.
Néanmoins, pour les jeux exigeants ou une utilisation à une main, mieux vaut regarder ailleurs afin de ne pas vous retrouver trop vite limité. Le smartphone est également livré sans chargeur secteur.
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