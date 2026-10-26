Le premier point fort du Redmi Note 17 tient dans sa dalle AMOLED de 6,99 pouces à la fois fluide et lumineuse. Son taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz contribue au confort de défilement. Xiaomi met aussi l’accent sur l’autonomie dans cette génération de Redmi Note, même si, comme d’habitude, les besoins réels de recharge dépendent de votre utilisation.

À l’intérieur, on trouve un SoC Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 destiné avant tout aux applications courantes, aux réseaux sociaux et aux appels vidéo. Un lecteur de cartes microSD complète la proposition : pratique si les 128 Go de stockage vous semblent insuffisants pour vos besoins.