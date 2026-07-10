Xiaomi ne s'arrête pas là dans les indiscrétions, à quelques jours du lever de rideau officiel. Son REDMI Note 17 sera également doté d'une batterie XXL de 8000 mAh, rechargeable en filaire à 45W. On ignore encore si la marque prendra la peine de passer toutes les certifications nécessaires pour commercialiser le REDMI Note 17 avec une batterie de capacité semblable en Europe. Le Note 17 Pro, lui, accueillera carrément un accu de 9000 mAh, assorti d'une garantie de remplacement de cinq ans.