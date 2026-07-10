S'il faudra sans doute attendre le début 2027 pour les découvrir sous nos latitudes, les REDMI Note 17 de chez Xiaomi préparent leur lancement en Chine. Découvrons les premiers détails.
La gamme best-seller de Xiaomi se prépare au grand renouveau. Les REDMI Note 17 et 17 Pro (et n'en doutons pas, toutes leurs déclinaisons associées) seront présentés en Chine le mardi 14 juillet prochain. Ne sachant pas tenir sa langue, la marque nous donne déjà de nombreux détails techniques sur ses futurs smartphones à — on l'espère — petit prix.
- Un design réussi
- La luminosité de l'écran
- Les performances pour le prix
Un écran hors-normes
Sur ses réseaux en Chine, Xiaomi nous a ainsi glissé que son REDMI Note 17, qui semble être le modèle le plus mis en avant par la marque, sera équipé d'un écran OLED de 7 pouces. Chose qui en ferait donc le smartphone le mieux doté du marché en la matière. À titre de comparaison, c'est plus grand que l'iPhone 17 Pro Max (6,9") ou que le Xiaomi 17 Ultra (6,9").
Un écran par ailleurs rafraîchi à 120 Hz, et proposant une luminance globale de 1200 nits, précise encore la le constructeur. D'après les visuels qui circulent, Xiaomi a aussi nettement amélioré la finesse des bordures qui encadrent l'écran, ajoutant encore davantage à l'immersion.
Une batterie au diapason
Xiaomi ne s'arrête pas là dans les indiscrétions, à quelques jours du lever de rideau officiel. Son REDMI Note 17 sera également doté d'une batterie XXL de 8000 mAh, rechargeable en filaire à 45W. On ignore encore si la marque prendra la peine de passer toutes les certifications nécessaires pour commercialiser le REDMI Note 17 avec une batterie de capacité semblable en Europe. Le Note 17 Pro, lui, accueillera carrément un accu de 9000 mAh, assorti d'une garantie de remplacement de cinq ans.
Du reste, on sait également que le smartphone de milieu de gamme reposera sur un capteur photo grand-angle principal de 50 mégapixels, et qu'il sera donc proposé dans ce fort joli coloris baptisé "Meteor Purple".
D'après les rumeurs, cette fois, le REDMI Note 17 serait équipé d'une puce Snapdragon 6s Gen 4 (déjà aperçu sur le récent Motorola G57 5G). Son grand frère le REDMI Note 17 Pro misera quant à lui sur une Snapdragon 6 Gen 5 de meilleure tenue.
Véritables rois du milieu de gamme, les REDMI de Xiaomi sont chahutés ces dernières années par une concurrence aux dents longues. Que ce soit Nothing, Motorola, Honor ou encore Google, tous les constructeurs redoublent d'efforts pour tenter de grignoter des parts à l'ogre chinois — toujours le troisième plus gros vendeur de smartphones dans le monde.