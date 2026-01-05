Partons du haut du panier. Le Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ est le nec plus ultra de cette nouvelle famille. Il se présente avec un grand écran OLED 6,83" affichant une définition 1,5K sur une fréquence de 120 Hz. Il est pourvu d'une puce Snapdragon 7s Gen 4, et de 8 à 12 Go de RAM selon le modèle choisi. Sa batterie est l'un des éléments les plus prometteurs, avec une capacité de 6500 mAh. Un sacré bond en avant, par rapport aux précédents modèles. Une prouesse permise grâce à la révolution du silicium-carbone, qui augmente sensiblement la capacité des batteries sans augmenter l'épaisseur des smartphones. Ce modèle est aussi rechargeable à 100W.