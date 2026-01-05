Déjà disponibles depuis plusieurs mois en Chine, les REDMI Note 15 préparent leur sortie en Europe, et notamment en France pour ce tout début d'année 2026. L'occasion pour la filiale de Xiaomi de se réinventer, sans balayer un héritage aussi stable que porteur pour la marque.
Qu'on ne vous reprenne pas à écrire « REDMI » sans majuscules ! Pour la sortie des Note 15 (toujours décomposés en cinq modèles qu'on détaillera plus bas), la famille « low cost » de Xiaomi se paie un petit ravalement de façade, avec une graphie modernisée et un logo plus sérieux. Qu'on se rassure, le cœur de métier de Xiaomi n'a pas changé avec REDMI : proposer des smartphones abordables, au rapport qualité-prix imbattable. Alors, nouvelle réussite en vue pour ces Note 15 ?
Xiaomi embrasse la révolution silicium-carbone
Comme écrit plus haut, la nouvelle famille REDMI Note 15 se compose de trois produits phare : le REDMI Note 15, le REDMI Note 15 Pro et le REDMI Note 15 Pro+. Les deux premiers se déclinent dans des modèles 4G et 5G, alors que le dernier n'est proposé qu'en version 5G. Dans tous les cas, les différences sont pour l'essentiel concentrées sur le SoC — un peu moins reluisant sur les itérations 4G.
Partons du haut du panier. Le Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ est le nec plus ultra de cette nouvelle famille. Il se présente avec un grand écran OLED 6,83" affichant une définition 1,5K sur une fréquence de 120 Hz. Il est pourvu d'une puce Snapdragon 7s Gen 4, et de 8 à 12 Go de RAM selon le modèle choisi. Sa batterie est l'un des éléments les plus prometteurs, avec une capacité de 6500 mAh. Un sacré bond en avant, par rapport aux précédents modèles. Une prouesse permise grâce à la révolution du silicium-carbone, qui augmente sensiblement la capacité des batteries sans augmenter l'épaisseur des smartphones. Ce modèle est aussi rechargeable à 100W.
En réalité, le REDMI Note 15 Pro 5G fait encore mieux, avec un accu de 6580 mAh. Lui se rechargera au plus vite à 45W, et compte sur un processeur un peu moins véloce (le MediaTek Dimensity 7400-Ultra). Pour l'écran, c'est du pareil au même avec le Pro+. Enfin, on redescend sur terre (avec une belle hauteur tout de même) avec le Redmi Note 15 5G et sa batterie de 5520 mAh (recharge 45W). Ce modèle plus modeste embarque un SoC Snapdragon 6 Gen 3 et un écran OLED Full HD de 6,77".
Une belle montée en gamme
Outre ces belles promesses en matière d'autonomie, les différents REDMI Note 15 vont aussi se distinguer au chapitre de la photographie. Vous l'avez deviné, ce sont les REDMI Note 15 Pro et Pro+ qui remportent la timbale de la configuration la plus musclée.
Ces smartphones récupèrent un capteur photo principal de 200 mégapixels (1/1.4", f/1.7, OIS). On trouvera également un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2.2) et une caméra avant de 32 Mpx. Le REDMI Note 15 5G, lui, mise sur une définition 2x inférieure pour son module principal. L'appareil avant passe également à 20 mégapixels.
Quoi qu'il en soit, les nouveaux REDMI Note 15 se présentent comme de belles évolutions de leurs prédécesseurs. On n'en a pas parlé plus haut, mais les modèles non-Pro sont certifiés IP64 et IP65, et jusqu'à IP68 pour les Pro. L'ensemble de la gamme profite aussi d'un écran plus lumineux, annoncé à 3200 nits. Ils recevront tous des mises à jour de sécurité pendant six ans.
On vous donne rendez-vous le 15 janvier pour découvrir les prix et, qui sait, les tests de ces nouveaux futurs best-seller !